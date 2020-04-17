扎克伯格：Facebook将允许员工在整个夏天居家办公

北京时间4月17日凌晨消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四宣布，该公司将允许其员工在整个夏天居家办公，并表示Facebook至少在2021年7月以前都不会举办任何大型活动。

“多数Facebook员工都很幸运地能在家里高效工作，所以我们觉得有责任让那些无法这样灵活工作的人首先使用共享的公共资源。”扎克伯格在Facebook上发帖称。“我希望这将有助于遏制Covid-19传播，从而保证社区安全，尽快恢复正常运作。”

扎克伯格概述了Facebook的复工计划，其员工将被要求至少在5月底之前居家办公，但若有员工出于任何原因而在5月底不能返回公司，则Facebook将允许其继续“在至少整个夏天”在家工作。另外，Facebook还将把禁止商务旅行的政策延长到至少今年6月。

“我们知道，大多数人都不能像我们的许多员工那样在家工作。”扎克伯格写道。“我们还知道，当社会最终开始重新开放时，将不得不错峰开放以确保复工人员的安全，并将未来爆发疫情的可能性降至最低。”

Facebook还表示，该公司在2021年6月之前不会举办参与者达到50人或以上的任何线下活动，而是将以虚拟形式举办此类活动。

在此以前，Facebook已经为应对新冠病毒大流行而采取了一系列员工保护措施。过去两个月中，该公司取消了F8年度软件开发者大会，要求大多数员工居家办公，为在家工作和需要照看子女的员工发放1000美元奖金，向员工提供Portal视频通话设备，并允许有需要的员工休假。