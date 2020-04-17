贝索斯：为亚马逊全球员工定期检测新冠病毒

北京时间4月17日凌晨消息，据国外媒体报道，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）周四发布了年度股东信。他在信中表示，面对当前的疫情，若要让经济恢复正轨，需要在全球范围内对新冠病毒进行大规模检测。

为此，贝索斯在信中列出了亚马逊为保护员工免受病毒感染所做的努力，包括在世界各地的网点分发口罩，实施体温检测，定期对门把手、楼梯扶手、储物柜、电梯按钮和触摸屏等进行消毒，配备消毒湿巾和洗手液等消毒产品。

其他一些措施还包括关闭亚Amazon Books等非必要服务，整顿全食超市的流程等等。接下来，亚马逊还要对所有员工进行定期病毒检测，包括那些没有出现症状的员工。

除了疫情，贝索斯在信中还谈到了亚马逊的“碳足迹“目标。亚马逊承诺，将提前10年实现《巴黎协定》的目标，到2040年实现净零碳排放。此外，亚马逊还利用其规模优势为员工和社区谋福利，包括提高薪水和福利，提供技能培训等。

截至去年12月31日，亚马逊拥有79.8万名全职和兼职员工。公开信显示，受新冠病毒疫情的影响，亚马逊在线订单激增，上个月新招聘10万名员工。本周早些时候，亚马逊又宣布再增加7.5万个工作岗位。

以下为贝索斯年度股东信全文：

致我们的股东：

我们从此次新冠病毒疫情中学到的一件事是：亚马逊对我们的用户来说变得多么重要。我们希望你们知道，我们认真对待这一责任，我们为我们的团队正在帮助用户度过这段困难时期所做的工作感到自豪。

“亚马逊人”正夜以继日地工作，以便将必要的物资直接送到需要的人的家门口。当前，消费者对必需品的需求一直很高。但与可预见的假日激增不同的是，这种激增几乎没有任何预警，给我们的供应商和送货网络带来了重大挑战。为此，我们迅速把家庭必需品、医疗用品和其他关键产品的储备和交付放在首位。

我们的全食超市（Whole Foods Market）仍然营业，为顾客提供新鲜食品和其他重要商品。我们正在采取措施帮助那些最容易感染病毒的人们，将全食超市每天营业后的第一个小时定为老年人专场。我们暂时关闭了Amazon Books、Amazon 4-Star和Amazon Pop Up商店，因为它们不销售必需品，我们为这些关闭的商店的员工提供了继续在亚马逊其他地区工作的机会。

至关重要的是，在提供这些基本服务的同时，我们还专注于我们世界各地员工和承包商的安全——我们对他们的英勇工作深表感谢，并致力于他们的健康和福祉。我们与医疗专家和卫生当局密切协商，对我们的运营网络和全食超市门店进行了150多项重大流程改革，以帮助团队保持健康，我们还对我们实施的措施进行日常审计。我们已经在世界各地的网点分发了口罩，并实施了体温检测，以帮助保护员工身体健康。我们定期对门把手、楼梯扶手、储物柜、电梯按钮和触摸屏进行消毒，消毒湿巾和洗手液是我们整个网络的标准配置。

我们还引入了广泛的社会距离措施来帮助保护我们的同事。我们取消了轮班时的站立会议，将信息共享转移到公告牌上，错开休息时间，在休息室里分散椅子。虽然培训新员工是具有挑战性的，因为有了新的距离要求，但我们继续确保每位新员工都接受6小时的安全培训。我们已经改变了培训方案，这样我们就不会让员工聚集在一个地方，我们还调整了我们的招聘流程，以考虑到社交距离。

保护我们员工的下一步措施可能是对所有亚马逊人进行定期测试，包括那些没有表现出症状的人。在全球范围内，所有行业进行定期测试，既有助于保障人们的安全，也有助于经济恢复运行。要做到这一点，作为一个社会，我们需要拥有比目前多得多的测试能力。如果每个人都能定期接受检测，我们对抗这种病毒的方式将会有很大的不同。那些检测呈阳性的人们可以被隔离和照顾，每个检测呈阴性的人都可以满怀信心地重新进入经济。

我们已经开始了构建增量测试能力的工作。亚马逊的一个团队——从研究科学家和项目经理到采购专家和软件工程师——从他们平时的日常工作转移到一个专门的团队，致力于这一倡议。我们已经开始组装建造我们的第一个实验室所需的设备，并希望很快开始测试我们的少数一线员工。我们不确定在相关的时间范围内我们会走多远，但我们认为这值得一试，我们随时准备分享我们学到的任何东西。

在我们探索长期解决方案的同时，我们目前也致力于帮助支持员工。截至4月底，我们将美国的最低工资每小时提高了2美元，在加拿大每小时提供了2美元，在英国每小时提高了2英镑，在许多欧洲国家每小时提高了2欧元。我们支付给员工的加班费是正常工资的两倍，每小时最低34美元。仅到4月底，这些加薪将花费超过5亿美元，随着时间的推移可能会更多。虽然我们意识到这是昂贵的，但我们相信，在这种情况下这样做是正确的。我们还设立了亚马逊救济基金——最初提供2500万美元的资金——以支持我们的独立送货服务合作伙伴及其司机、Amazon Flex参与者和陷入财务困境的临时员工。

3月份，我们的履约和交付网络新招10万名员工。本周早些时候，我们又宣布再招聘7.5万名员工，以满足客户需求。这些新员工正在帮助依赖我们满足其关键需求的客户。我们知道，由于失业或被暂时解雇，世界各地的许多人都遭受了经济上的损失。我们很高兴让他们加入我们的团队，直到一切恢复正常，或者他们的前雇主可以把他们重新召回，或者有新的工作机会。我们欢迎乔·达菲（Joe Duffy），他在纽瓦克机场（Newark Airport）失去机械师的工作后加入到我们的行列，他是从一位亚马逊运营分析师的朋友那里得知了这个职位空缺。达拉斯幼儿园教师达比·格里芬（Darby Griffin）在3月9日学校停课后加入亚马逊，现在帮助管理新库存。我们很高兴有达比陪着我们，直到她能回到教室。

亚马逊正在积极采取行动，保护我们的客户免受试图利用这场危机的坏人们的伤害。由于新冠病毒相关的价格欺诈，我们已经从我们的商店中删除了50多万份交易，我们还暂停了全球6000多个违反我们公平定价政策的销售账户。亚马逊向42个州总检察长办公室提供了我们怀疑参与新冠病毒相关产品价格欺诈的卖家信息。为了加快对价格欺诈事件的反应，我们为州总检察长创建了一个特殊的沟通渠道，以便快速、轻松地处理消费者投诉。

Amazon Web Services（AWS）服务在这场危机中也扮演着重要角色。在这种情况下，各种机构能够访问可扩展、可靠且高度安全的计算能力至关重要，无论是用于重要的医疗保健工作、帮助学生继续学习，还是让空前数量的员工在线并保持在家工作效率。各大医院、制药公司和研究实验室正在使用AWS来护理患者、探索治疗方法，并以许多其他方式减轻新冠病毒的影响。世界各地的学术机构正在从“面对面”教室过渡到虚拟教室，并在AWS上运行，以帮助确保学习的连续性。各国政府正在利用AWS作为一个安全的平台，在对抗病毒的过程中建立新的能力。

我们正与世界卫生组织（WHO）合作，提供先进的云技术和技术专长，以跟踪病毒、了解疫情并更好地遏制其传播。世卫组织正在利用我们的云构建大规模数据湖（以原始格式存储数据的存储库或系统），聚合流行病学国家数据，快速将医疗培训视频翻译成不同的语言，并帮助全球医护人员更好地治疗患者。我们正在单独提供一个公开的AWS新冠病毒数据湖，以便专家可以访问和分析抗击该疾病的最新数据。

我们还启动了AWS Diagnostic Development Initiative（AWS诊断开发计划），该计划旨在支持致力于将更准确的新冠病毒诊断解决方案推向市场的客户。更好的诊断有助于加速治疗和遏制病毒流行。我们已承诺投入2000万美元来加速这项工作，并帮助我们的客户利用云来应对这一挑战。虽然该计划是为应对新冠病毒疫情而建立的，但我们也在展望未来，我们将资助有可能遏制未来传染病爆发的诊断性研究项目。

世界各地的客户已经利用云来扩展服务并响应新冠病毒疫情。我们加入了纽约市新冠病毒疫情快速反应联盟，开发了一种对话代理，使处于危险中的纽约人和年长的纽约人能够收到关于医疗和其他重要需求的准确、及时的信息。为了响应洛杉矶联合学区提出的将70万名学生过渡到远程学习的请求，AWS帮助建立了一个呼叫中心来回答IT问题、提供远程支持，并使员工能够接听电话。

我们正在向疾控中心提供云服务，帮助数千名公共卫生从业者和临床医生收集与新冠病毒疫情相关的数据，报告响应措施。在英国，AWS为一个项目提供云计算基础设施，该项目分析医院入住率、急诊室容量和患者等待时间，以帮助英国国家医疗服务体系（National Health Service）决定在哪里最好地分配资源。在加拿大，OTN——世界上最大的虚拟医疗网络之一——正在扩展其由AWS支持的视频服务，以适应疫情所导致的使用需求激增4000%。在巴西，AWS将为圣保罗州政府提供云计算基础设施，以保证该州公立学校的100万名学生参加在线课程。

在美国疾控中心（CDC）的指导下，我们的Alexa医疗团队建立了一种体验，让美国客户可以在家里检查他们的新冠病毒风险水平。客户可以问，“Alexa，如果我认为我感染新冠病毒，我该怎么办？”然后，Alexa问了一系列关于这个人的症状和可能接触到的问题。根据这些回应，Alexa随后提供了CDC来源的指导。我们还在日本创建了类似的服务，基于日本厚生劳动省的指导。

我们正在方便客户使用Amazon.com或Alexa直接向处于新冠病毒疫情第一线的慈善机构捐款，包括Feeding America、美国红十字会和拯救儿童组织（Save the Children）。Echo用户可以选择说，“Alexa，捐钱给Feed America新冠病毒疫情响应基金。”在西雅图，我们与一家餐饮企业合作，在疫情爆发期间向西雅图和King County县的2700名老年人和多病居民分发了7.3万份饭菜，我们捐赠了8200台笔记本电脑，供西雅图公立学校的学生们在上课期间使用。

疫情之外

虽然当前是极其艰难的一段时期，但这也是一个重要的提醒，我们作为一家公司，所做的事情可以极大地改变人们的生活。客户依赖我们，我们很幸运能够提供帮助。凭借我们的规模和快速创新的能力，亚马逊可以产生积极的影响，成为推动进步的组织力量。

去年，我们与联合国前气候变化负责人、Global Optimism创始人克里斯蒂娜·菲格雷斯（Christian Figueres）共同发起《气候宣言》（The Climate Pledge），并成为该承诺的第一个签字人。根据这一承诺，亚马逊将提前10年实现《巴黎协定》的目标，到2040年实现净零碳排放。亚马逊在实现这一目标方面面临重大挑战，因为我们不仅仅是传递信息——我们拥有广泛的物理基础设施，每年在全球交付超过100亿件商品。我们相信，如果亚马逊能够提前十年实现净零碳，任何公司都可以——我们希望与所有公司合作，使其成为现实。

为此，我们正在招募其他公司签署《气候宣言》。签署方同意定期测量和报告温室气体排放，实施符合《巴黎协定》的脱碳战略，到2040年实现年度碳排放净零。（我们很快就会宣布新的签字方。）

为兑现承诺，我们将从Rivian（总部位于密歇根州的电动汽车生产商）购买10万辆电动送货面包车。亚马逊的目标是最早在2022年让1万辆Rivian的新型电动面包车上路，到2030年让所有10万辆车上路。这对环境大有裨益，但前景更可期。这类投资会向市场发出一个开始发明和开发新技术的信号，而大型的全球性公司需要这些技术来过渡到低碳经济。

我们还承诺，到2024年达到80%的可再生能源使用率，到2030年达到100%。（事实上，我们的团队正在推动到2025年达到100%，并有一个具有挑战性但可信的计划来实现这一目标）。在全球范围内，亚马逊拥有86个太阳能和风能项目，这些项目的发电能力超过2300兆瓦，每年提供超过630万兆瓦时的能源——足以为58万多个美国家庭供电。

我们在减少包装垃圾方面也取得了巨大进步。十多年前，我们推出了“无障碍包装计划”（Frustration-Free Packaging），以鼓励制造商将其产品装在易于打开、100%可回收的包装中，无需额外的装运箱即可运往客户手中。自2008年以来，该计划已节省包装材料81万多吨，消除了14亿个托运箱的使用。

我们正在进行这些重大投资，以将我们的碳足迹降至零，尽管事实是，网上购物在本质上已经比去实体商店购物更具碳效率。亚马逊的可持续发展科学家花了三年多的时间开发模型、工具和指标来衡量我们的碳足迹。他们的详细分析发现，网上购物始终比开车去商店产生的碳更少，因为一次面包车送货平均可以免去大约100次汽车往返。我们的科学家开发了一个模型，来比较在线订购全食超市杂货，和开车去离您最近的全是超市商店的碳排放强度。研究发现，与在商店购物相比，在线食品杂货送货产生的每件商品的碳排放量平均降低了43%。

AWS本身也比传统的内部数据中心效率更高。这主要因为两点原因——更高的利用率，以及我们的服务器和设施比大多数公司运营自己的数据中心更高效。典型的单一公司数据中心的服务器利用率约为18%。他们需要过剩的容量来处理使用量高峰。而AWS受益于多租户使用模式，并以高得多的服务器利用率运行。此外，AWS还成功地提高了其设施和设备的能效，例如在某些数据中心，使用更高效的蒸发冷却，而不是传统的空调。

451 Research的一项研究发现，AWS的基础设施的能效是接受调查的美国企业数据中心中值的3.6倍。随着我们对可再生能源的使用，这些因素使AWS能以更低的碳足迹（低88%），完成与传统数据中心相同的任务。不要认为我们不会在意剩余的12%--我们会通过对可再生能源项目的更多投资，让AWS 100%实现无碳。

利用规模谋福利

在过去的十年里，没有一家公司创造了比亚马逊更多的就业机会。亚马逊在全球直接雇佣了840，000名员工，其中590，000人在美国，115，000人在欧洲，95，000人在亚洲人。总体而言，亚马逊直接和间接支持了美国200万个就业岗位，其中包括亚马逊在建筑、物流和专业服务等领域的投资创造的68万多个就业岗位，以及在亚马逊上销售的中小企业创造的83万个就业岗位。在全球范围内，我们支持近400万个工作岗位。我们特别自豪的是，这些工作中有许多是入门级工作，给了人们第一次进入劳动力市场的机会。

亚马逊的工作岗位拥有业界领先的每小时15美元最低工资和综合福利。超过4000万美国人——其中许多人的联邦最低工资为每小时7.25美元——的收入低于薪酬最低的亚马逊员工。2018年，当我们将最低工资提高到每小时15美元时，对我们履约中心工作的数十万人产生了立竿见影的有意义的影响。我们希望其他大雇主也加入到我们的行列，提高他们自己的最低工资，我们还在继续为15美元的联邦最低工资进行游说。

除了工资之外，我们还想改善工人的生活。亚马逊为每位全职员工提供医疗保险、401（K）计划、20周带薪产假和其他福利。这些都是与亚马逊最高级管理人员获得的相同福利。随着我们的经济瞬息万变，我们比以往任何时候都更清楚地看到，工人们需要不断发展他们的技能，以跟上技术的发展。这就是为什么我们将花费7亿美元，为10万多名亚马逊人提供培训计划的原因，这些培训项目涉及医疗保健、云计算和机器学习等高需求领域。

自2012年以来，我们提供了Career Choice，这是一个为希望进入高需求职业的履约中心员工提供的预付费教学计划。亚马逊为特定学习领域的证书或文凭支付高达95%的学杂费，从而提高了高需求工作的就业机会。自推出以来，已有超过25000名亚马逊人接受了需求职业培训。

为了确保下一代拥有在科技驱动的经济中茁壮成长所需的技能，我们去年启动了一个名为“亚马逊未来工程师”（Amazon Future Engineer）的项目，该项目旨在教育和培训低收入和弱势群体的年轻人，让他们追求计算机科学的职业生涯。我们有一个雄心勃勃的目标：每年帮助数十万学生学习计算机科学和编程。

“亚马逊未来工程师”目前为全国服务不足社区的2000多所学校资助计算机科学入门和AP计算机科学课程。每年，“亚马逊未来工程师”还会向来自低收入背景的计算机科学专业的学生提供100个为期四年、价值4万美元的大学奖学金名额。这些奖学金获得者在大学第一年后还会在亚马逊获得有保障的带薪实习机会。我们在英国的项目为120个工程学徒提供资金，并帮助来自弱势背景的学生从事技术职业。

目前，我自己的时间和想法继续集中在新冠病毒疫情上，以及亚马逊如何在“正在提供帮助的情况下”继续提供更多帮助。我非常感谢我的亚马逊同事们，感谢他们在我们所经历的这一切中所表现出的所有勇气和聪明才智。可以相信，我们所有人都会超越眼前的危机，洞悉未来、总结教训，以及如何将其应用于未来。

西奥多·苏斯·盖泽尔（Theodor Seuss Geisel，美国作家）对此的反思：“当不好的事情发生时，你有三个选择。你可以让它定义你，让它摧毁你，也可以让它加强你。”对于人们会选择哪一种，我非常乐观。

即使在当前这种情况下，还是让我们保持第一天的心态（it remains Day 1，贝索斯多年来一直主张的工作心态，希望员工要保持新人时候的心态，亚马逊则要保持初创公司的心态，努力向前。）。一如既往，我附上一份我们1997年的股东信的复印件。