同时开启多个微信不成问题：这款Windows应用现已开源

要如何才能在电脑上开启两个微信？很多朋友不止一个微信号，但电脑上的微信偏偏只能开启一个，为啥微信在这方面不好好学一下QQ呢？要如何开启两个微信？其实方法有不少，今天笔者就来给大家介绍一个非常靠谱的方法——利用Sandboxie开启多个微信。

Sandboxie这款软件在某些资深电脑玩家的圈子里，已经广为人知。这是一款沙盘类软件，它的作用在于能够为软件虚拟一个运行环境，将软件和真实系统隔离开，软件通过Sandboxie运行不影响真实系统；当用户将Sandboxie关闭的时候，在Sandboxie中启动的软件也会一同关闭，而且不会在真实系统中留下任何痕迹。



Sandboxie的最常见的应用环境，在于测试软件的安全性，例如遇到一个软件不知道它是否有毒，可以先在Sandboxie中运行测试一下，确认安全了才安装到真实系统中。而它也可以用于同时开启多个软件——Sandboxie可以建立起N个虚拟运行环境，同一个软件通过Sandboxie能够开启无数次，也成为了可能。

近日，Sandboxie宣布开源，而在去年9月它就已经宣布从收费转为免费。一款如此优秀的工具，大大方方地实施免费开源策略，这让它如今更值得推介给大家。下面，就来看看如何通过Sandboxie来开启多个微信吧，大家可以藉此略窥Sandboxie的强大。

首先，我们需要先安装Sandboxie。Sandboxie官方支持简体中文，在安装界面中选择简中即可。

安装时可选择简中

Sandboxie在安装过程中，还会对自己的原理作简单讲解，并罗列出一些教程，对新用户还是非常友好的。

原理的简单说明

安装完成后，Sandboxie就会启动这样一个Sandboxie Control界面，似乎让人无从下手？其实这个界面中，所显示的就是Sandboxie中目前运行了几个沙盘，下图中Sandboxie中有一个沙盘，你可以将软件设置为在这个沙盘中启动。

主界面

要如何在沙盘中运行软件？常用的有三种方式。

·在Sandboxie的界面中，直接右击某个沙盘，然后找到“在沙盘中运行”，就可以运行电脑中的程序了。

右击沙盘，呼出菜单

选择“从开始菜单运行”的话，就可以在沙盘中运行开始菜单里的程序

·在任务栏中找到Sandboxie的图标，右击后也可以运行各种程序。

也可以右击任务栏的Sandboxie图标使用

·最简单的方法，直接在某个程序上右击，找到“在沙盘中运行”即可。

最简单的方法，右击某个程序，在快捷菜单中选择“在沙盘中运行”

通过Sandboxie，开启两个微信完全不成问题。

双开微信，不成问题

如果想要开启更多微信，那就需要在Sandboxie中建立更多的沙盘。在Sandboxie Control中点击“创建新沙盘”就可以了。在新的沙盘中，再启动一个微信，就可以轻松实现N开！

可以增添更多的沙盘

每个沙盘运行一个微信，运行几个都没问题

要注意的是，由于微信运行在沙盘虚拟环境中，所以当沙盘被移除时，对应的微信所产生的数据也会丢失，大家请注意做好备份。

移除沙盘的话，沙盘中的程序不会留下痕迹

Sandboxie的功能非常强大，在沙盘的设置项中，你可以调整外观、程序启动策略、资源访问权限等等细项，如果你想要悉心研究的话，足以让你把玩上很久。不过如果你只是想用它来实现多开微信之类的功能，那么默认设置也能用得很好，还是比较省心的。

一些设置选项

Sandboxie的实用性毋庸置疑，连微软也在Windows 10新版中加入了类似Sandboxie的功能，不过实际体验并不如Sandboxie。目前Sandboxie免费且开源，如果你有多开微信或者是程序测试之类的需求，不妨试试吧！由于Sandboxie开源，可以预见不少XX助手在未来就会加入“沙盘虚拟运行”之类的功能了，大家且用且珍惜！