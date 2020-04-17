美股收盘走高：科技股领涨，亚马逊再创历史新高

4月17日消息，据外媒报道，美国时间周四，尽管投资者对美国新冠疫情和黯淡的经济数据产生了更多担忧，美国股市收盘仍全线走高，其中科技股领涨。

道琼斯指数收于23537.68点，上涨33.38点，涨幅0.14%，此前盘中曾一度下跌超过200点；标准普尔500指数收于2799.55点，上涨0.58%；纳斯达克综合指数收于8532.36点，上涨1.66%。

在美国股市周四交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于286.69美元，上涨了0.79%；谷歌母公司Alphabet股价收于1263.47美元，上涨了0.08%；亚马逊收于2408.19美元，上涨了4.36%；微软收于177.04美元，上涨了3.00%；Facebook收于176.25美元，下跌了0.41%；甲骨文收于53.70美元，上涨了1.02%；IBM收于115.73美元，下跌了2.49%；奈飞（Netflix）收于439.17美元，上涨了2.91%；特斯拉收于745.21美元，上涨了2.11%；优步（Uber）跌1.39%；Lyft跌4.40%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于60.79美元，上涨了3.26%；英伟达收于294.70美元，上涨了4.94%；德州仪器收于111.39美元，上涨了3.16%；博通收于258.29美元，上涨了0.33%；高通收于76.85美元，上涨了1.13%；AMD收于56.95美元，上涨了3.56%；美光科技跌1.94%；应用材料公司涨3.69%。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于212.66美元，上涨了2.16%；京东收于47.50美元，上涨了6.50%；百度收于102.82美元，上涨了1.93%；拼多多收于45.12美元，上涨了2.80%；哔哩哔哩收于28.78美元，上涨了2.42%；微博收于35.81美元，上涨了2.61%；好未来收于50.24美元，下跌了3.74%；爱奇艺收于19.24美元，上涨了4.28%；跟谁学收于31.72美元，上涨了6.91%；新浪涨5.37%；搜狐涨6.98%；搜狗涨0.90%；携程跌0.98%；前程无忧涨0.50%；汽车之家涨3.34%；58同城涨0.84%。

奈飞（Netflix）和亚马逊的股价均创下历史新高，领涨其它主要科技股。高盛一位分析师大幅上调了Netflix的目标股价，从而推动了该公司股价的上涨。投资者押注，即使美国社交疏远措施有所放松，这两家公司的业务也会持续增长。

证券公司National Securities的市场策略师阿特·霍根（Art Hogan）指出：“本周，我们似乎已经把关注的焦点缩小到就业上。”他指出，上周，投资者买入了在近期的抛售中表现落后的股票，“我认为，我们会发现，我们将得到一大堆可怕的数据。”

霍根表示：“我们很容易说市场是一种前瞻性机制，而且消息已被消化，但接着你就开始听到银行谈论它们的贷款损失准备金……你就得到了真实的数据。这就是导致市场转向的原因。”

美国劳工部称，上周有524.5万美国人首次申请了失业救济，从而使美国新冠病毒爆发以来的失业人数达到2200万。

证券经纪商E-Trade投资策略副总裁迈克·洛万加特（Mike Loewengart）称：“现在有2200万人失业，现在的问题是这个数字还将增加多少。今天的首次申请失业救济人数仍然坚定地表明了劳动力市场的脆弱性。”

然而，均富会计师事务所（Grant Thornton）首席经济学家戴安·斯旺克（Diane Swonk）指出，美国上周首次申请失业救济人数的增幅下降了。

斯旺克称：“当疼痛加剧时，这并不是什么好消息，但它应该达到了顶峰。”他说:“我们将为小企业发放130多万美元的贷款。他们必须在10天内开始使用这笔钱，这意味着我们将在5月和6月重新开始发放工资。”

费城联邦储备银行的商业状况指数触及1980年7月以来的最低水平，该地区的经济活动本月大幅下滑。3月份，美国房屋开工率比上月下降了22.3%。

尽管近期美国经济数据黯淡，但一些市场策略师指出，美国每日新增新冠病毒感染病例数正在放缓，纽约州净住院人数持平，这些都是未来几周市场可能上行的证据。

摩根大通量化及衍生品策略全球主管马克·科拉诺维奇（Marko Kolanovic）周三晚间表示，医疗数据的改善可能会鼓励州政府采取“初步措施”，最早于下周重启某些经济体。

科拉诺维奇重申了他的预测，即如果美国经济在2021年下半年开始复苏，美国股市最早可能在2021年上半年达到历史新高。

截止周四收盘，道琼斯指数和标准普尔500指数仍分别比2月份创下的历史高点低20%和17.9%以上。