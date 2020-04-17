QQ音乐们战事升级：版权之外要拼社交和视频

3月底，两大音乐平台发生了一件趣事。

3月31日，向来因为版权不足而头疼的网易云音乐宣布与滚石唱片牵手，李宗盛、五月天、罗大佑、周华健等知名歌手作品全面上线。而次日一早，QQ音乐官微发文，呼吁“听滚石就来QQ音乐”，并申请了这一话题的主持人。

版权是音乐平台生存根基，QQ音乐的发声，明显针对网易云的合作而来。不过据网易云音乐表述，其与滚石唱片战略合作内容之一，是获得旗下音乐独家授权。而之所以QQ音乐仍能听滚石，有媒体报道称，是网易云音乐向腾讯音乐做了转授权。

这一场小小的擦枪走火，再次明确了在线音乐平台对版权的看重，不过值得注意的是，在版权争夺之外，音乐平台们也在持续拓展内容生态边界，构建听歌服务之外的竞争力。

疫情催动在线音频发展，长音频成新战场

新冠肺炎疫情成为2020年的最大变量。线下服务行业因此受挫而线上娱乐则迎来一次重要的发展机遇。在线音频，正是其中之一。

据前瞻产业研究院统计数据，2018年我国拥有在线音频用户3.77亿人，对应市场规模为16亿美元。预计2018至2023年，我国在线音频用户数量的年均复合增速为19.0%，2020年我国在线音频用户规模将达到6.18亿人，2023年将突破9亿人。

喜马拉雅副总裁张永昶之前向媒体透露：“今年春节收听播放量同比大幅增长。截至2月底，喜马拉雅抗疫相关内容总播放量已超过7亿。”艾媒咨询分析认为，预计音频分享平台荔枝在今年第一季度的移动MAU与音频MAU会有大幅提升。

酷狗有声小说订阅

对音乐平台来说，进一步拓展音频内容，丰富内容生态，也成为一种发展趋势。

3月中旬，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）发布财报，提到与网络文学平台阅文集团的合作。之后，腾讯音乐将获得阅文集团庞大的网络文学内容库授权，用于制作特定的有声书，同时将显著且迅速地拓展长音频内容供给，“以更好地服务这个高速增长的蓝海市场。”

实际上，虽然音乐软件用户的主要需求是收听歌曲，但各平台一直在拓展音频内容的边界，如有声小说、知识课程 ，来进一步提升对用户的吸引。受制于用户习惯，这些内容目前受到的关注不多，但用户需求正逐渐增加。其中的付费内容，还可以直接给平台带来收益。

互联网时评人张书乐认为，长音频、特别是和阅文旗下网文IP结合而成的有声读物，可以极大地扩展腾讯在听书市场的占有率，同时在腾讯音乐本身已经占有音乐版权绝大份额的当下，进一步扩大内容保有量，有利于在版权上已经花费极大资金的腾讯音乐自身的营收。

他还向新浪科技表示，“音乐与有声读物的合流，能激发用户活跃度和新增一批用户。音乐+有声书形成的在线音频平台，也有利于腾讯音乐从音频垂直类的窄位面实现破壁。”

社交动作不断，强化交友与直播

在几大音乐软件中，网易云音乐的“社交”标签最鲜明。最近，它又有了新动作。

四周前，网易云音乐发布7.1.0版本更新，推出“云圈”，号称“为粉丝打造音乐人专属阵地”。两周后，网易云音乐再做更新，支持云圈搜索功能，让用户可以通过搜索艺人或者云圈名找到感兴趣的云圈。

网友蓝艾在不久前开始使用网易云音乐，对她来说，民谣歌手陈鸿宇的云圈，是她使用这款软件的主要理由。除了看看陈鸿宇外，蓝艾的听歌需求一般用QQ音乐解决。

网友孤岛也喜欢云圈这个新功能，与蓝艾不同，他并不会特别关注某一位歌手的动态，而是加入了各种云圈，有陈鸿宇，也有华晨宇，此外还有“情绪贩卖屋”、“云村民谣酒馆”等云圈。孤岛享受和别人分享内容的乐趣。他向新浪科技吐槽，云圈的文案无法复制，不利于分享、传播。在他看来，用网易云音乐不只是听歌，也可以交友，而这正是网易云音乐的重要发力方向。

3月30日，网易云音乐曾发起“云圈遇知音”的活动，鼓励网友进入音乐人的云圈，发布与音乐人结缘的动态。这一方面可以活跃社区氛围，另外也可以让用户发现同好。

实际早在2019年年初，网易云音发布前一年度听歌报告时，就已经开始测试音乐交友功能，在浏览报告时，用户可以匹配跟自己听歌品味相似的人，与对方聊天互动。之后，云音乐进一步推出了“因乐交友”小程序，也是宣称让用户认识和自己品味相似、默契相投的小伙伴。

张书乐认为，网易云音乐在版权领域难同腾讯抗衡的情况下，以垂直社交方式意图激活用户因兴趣而聚合的社交属性，这本身是个性歌单的一种升级，且音乐喜好的社交体验可以形成类似京剧票友式的社交群落和用户黏性，和腾讯泛大众化的半熟人社交、陌陌带有明确功利指向的陌生人社交形成差异性。

有业内人士向新浪科技指出，网易云音乐的社交属性天生较强，刚出生就伴随着歌单、评论、 个性化推荐，懂用户特质。同一首歌，云音乐的评论互动数量远远高过腾讯音乐系的应用。

不过腾讯音乐也有其社交优势，这一点体现在K歌和直播上。据财报数据，2019年第四季度，腾讯音乐总营收同比增长35.1%至人民币72.9亿元，其中来自唱片销售、用户订阅的在线音乐收入为21.4亿元，来自K歌、直播等社交娱乐服务方面的收入高达51.5亿元。

2019年，腾讯音乐想办法强化了社交属性与用户参与粘性，比如，通过聚合具有相似兴趣的用户群体来优化在线歌房功能，推广“私信”等互动社交功能，促进用户连接及互动。

QQ音乐“一起听”界面

QuestMobile的《2019年流量增长盘点》报告指出，中国移动移动互联网流量池基本饱和，用户规模同比增速首次跌破1%，不过时长增长出现反弹，用户人均每日使用时长达6.2小时，创下新高。而在典型增长机会中，“内容+直播”是效果明显的一种。

QuestMobile指出，“直播+”模式将碎片化与即时互动相融合，为行业赋能新价值，拉动行业及自身平台增长。“音乐+直播”增加了平台互动，提升了用户粘性。

虽然相对音乐平台整体用户而言，看直播的人群占比不高，但这种娱乐形式已经广泛渗透，成为助推各个平台发展的一种机遇。

抖音神曲时代，短视频或带来音乐软件新生

如果提名近年来最让人印象深刻的互联网应用，抖音必然是其中之一。值得注意的是，尽管提起抖音，最多的联想是短视频，但其音乐方面的影响力，也不容小觑。很多歌曲正是从这一平台爆火，而短视频这一形式，也正给原本服务于耳朵的音乐平台带来新的活力。

2017年3月，网易云音乐更新4.0版本，其“动态”模块首次增加视频功能，成为产业中率先布局视频业务的音乐平台。2018年春，网易云音乐推出“短视频现金激励计划”，宣布未来1年将投入数千万现金扶持优质原创视频，视频类型涉及原创音乐、翻唱、舞蹈、ACG、游戏等诸多方面。

腾讯音乐一方也扩充了短视频内容。2017年9月，QQ音乐上线 “音乐馆”板块，内嵌视频功能，除了常规的音乐作品MV外，涵盖PCG短视频及直播内容。同一时间，酷狗音乐通过旗下酷狗直播切入短视频内容。目前看，各家音乐平台都有专门的短视频播放板块，尤其在网易云音乐方面，播放量上百万的短视频也很常见。

短视频自身的兴盛已经无需赘言，张书乐认为，音乐平台通过短视频形成爆发也已经有了一定迹象，“最典型的是原创歌手在抖音上刷成网络神曲，进而同步酷狗获得更多收益。”张书乐提到，据称酷狗也会主动帮歌手在抖音上打榜，一旦成为爆款，用户在酷狗上付费听歌，也就产生了收益。

“音乐平台必须跳出版权音乐播放器的模式，并增加更多附加值，才能摆脱版权战争，这是腾讯音乐、网易云音乐和虾米音乐的共识，尤其是版权战争最终尽管能以资金取胜，但也让版权价格越来越高，将盈利推向更难境地。”

之前已有多家媒体报道，腾讯音乐与环球音乐的版权合作即将到期，新一轮版权大战即将到来。而回到最初所讲的滚石版权事件，可以预测，版权争夺仍会非常激烈。如何让高价收购的音乐版权发挥更大价值，成为平台需要慎重思考的问题。

可以确定的是，在抖音神曲大杀四方的时代，短视频与音乐的融合会给音乐应用更大的想象空间。我们手中的听歌软件，必然成为更加综合多样的娱乐平台。