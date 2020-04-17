比尔·盖茨：研发出有显著疗效的疫苗或需18个月，科研人员面临巨大挑战

近日，比尔·盖茨（Bill Gates）接受了艾伦秀（The Ellen DeGeneres Show）采访，在节目中他谈及2015年的Ted演讲中对流行性疾病的预测，以及目前的新冠疫情。盖茨表示，“过去五年，（比尔及梅琳达·盖茨）基金会和各方建立了流行病防范创新联盟（CEPI），在提高疫苗的快速研发能力方面进行投资，但是我们的目标进度也只有5%，因为这次的疫情比战争更严重，我们所投入的资金，实践的数量和目前具备的能力，都远远不能应对。”

此次访谈全文：

艾伦：下一位来宾是世界上最富有，也是最慷慨的人之一。大家来欢迎比尔·盖茨。

盖茨：你好。

艾伦：感谢你接受访谈。首先，家里人都好吗？你好吗？

盖茨：嗯，我觉得为了尽快控制疫情而实施的社交隔离让所有人的生活都收到了极大的影响。还是挺让人焦虑的。你知道的，要在线上课，公司会议也是线上完成，完全不符合常规。

艾伦：我有一个问题，你在2015年TED的一次演讲里就告诫所有人，可能发生目前这种情况，所以你对于疫情的出现应该有所准备，你觉得你准备的够充分吗？我是说，即使你有所准备，疫情的严重性是否依然出乎意料？

盖茨：2015年的那场TED演讲，以及我发表在《新英格兰医学期刊》上那篇文章的目的是希望各国政府能做好准备应对下一场大流行病，包括快速诊断，快速找到对症药物，快速研发疫苗等方面的能力，需要比现在我们所看到的进展还要更快。过去五年，（比尔及梅琳达·盖茨）基金会和各方建立了流行病防范创新联盟（CEPI），在提高疫苗的快速研发能力方面进行投资，但是我们的目标进度也只有5%，因为这次的疫情比战争更严重，我们所投入的资金，实践的数量和目前具备的能力，都远远不能应对。

艾伦：我不想在这里谈政治，但是你的说法听着有点像本届政府怪上届政府什么都没做的意思，有人听从你的建议吗？是不是有人听进去了，但是后来没有人再去理会？到底什么情况？

盖茨：对于一件几率无法预估，也不知道何时发生的事情，我们很难知晓需要投入多少资金应对，比如火灾，战争，地震，所以政府需要评估，比如我们之前有非洲爆发的埃博拉疫情，这应当让我们有所准备，还有寨卡病毒，但是呼吸系统流行病的流行范围更广，过去100年都没有如此严重的疫情，实际上，我甚至觉得1918年（流感的百年）纪念能刺激到大家有所行动。不过我们还是做了一些事情，比如有些国家，即使在没有提前准备的情况下，通过迅速行动，确保了最小数量的国民病亡，而不必将整个经济停下来。现在，疫情已经蔓延至全世界，包括美国，我们需要相互学习，尽快让感染人数到达顶峰，并且逐步减少。如果我们幸运的话，如果整个国家在封城方面做得很好，如果（疫苗）测试工作能有序进行，可能6月初（情况就能好转）。到那时我们需要什么样的政策？因为除非世界上几乎所有人都接受疫苗注射，我们的生活还是不能完全回到之前的正常状态，我们需要制造业恢复，建筑业恢复，复学等等，但是大型的公共活动还是可能让疫情反弹。

艾伦：你刚才说6月，但是疫苗投入使用可能要一年多以后，我无法想象，在没有疫苗的情况下，6月或者7月去一个人超级多的饭店吃饭，在没有治疗手段的情况下，我们怎么能逐渐让生活回归正轨？

盖茨：你说的很有道理，即使我们采取正确的方法，比如解决疫苗测试的种种问题，所有人都能坚持社交隔离，流行病学调查面面俱到，政府可以在这种条件下鼓励某些活动的恢复，但是即使如此，大众脑中还是会有对于病毒传染性的担忧，不愿意（按照政府的鼓励）去做，比如政府说孩子可以复学了，但是大家可能不想让孩子回到学校。我们希望能有让大家都感觉安心的证据表明，这些活动是没有传染风险的，因为如果你想让工厂重新开张，是不是有足够多的个人会到岗？饭店重新营业，可能需要提倡食客拉大距离，你肯定会看到需求的减少，因为大家经历了这么多事情。说了这么多，我们还是需要让生活逐步恢复正常，但是真正意义上的恢复到正轨，还是要有显著疗效的疫苗，或者有超过95%治疗效果的疗法。我们的猜测是需要18个月的时间。

艾伦：我称你和梅琳达为这个世界上最慷慨的人之一，你们捐赠了1亿美元来抗击疫情，我记得你们是在2月份疫情一开始时，就做出了这笔捐款。我知道这笔钱会用于开发疫苗，还有治疗方法作为暂时补救措施的研究。

盖茨：基金会在传染病方面的研究，要比世界上任何一个组织做得都多得多，我们重新规划了工作重点，包括受赠人在内的所有人目前都专注于新冠病毒的研究，根除脊髓灰质炎和艾滋病新药的研究也都暂停了，但是那些项目的基本工作原理都适用于选择用于测试的治疗药物，选择需要投入生产的疫苗，接下来如果哪些被证明是安全且有效，我们可以实现几十亿支剂量的生产。我们的所有工作都做了极大的调整，在提高测试能力方面投入资金，因为在有些发展中国家，我们所建议的隔离是不可能实现的，不幸的是，这些地方也是病亡数字最高的。

艾伦：我还是有点想不明白，如果我们没有找到治疗方案，比如，我现在显然只能在家里做节目，其他一些人也一样，我无法想象（节目恢复正常的时候）观众挨着坐在一起，因为不是有人说这个病秋天还可能再来吗？

盖茨：嗯，我们不知道这种传染病受季节性的影响有多大，但这对大家而言可能是好消息，因为如果夏天传染性没那么强，感染人数就会有超级大幅的下降，有助于我们解除隔离，当然你说的也对，我们还要防范疫情再次来袭，不过根据中国和韩国的情况，这种可能性很低。你或许可以回到演播室录制节目，因为对于工作人员的互动会有建议，并且可能所有人都会接受病毒检测，情况会与现在有很大不同。演播室可能有，也可能没有观众，但是我认为引入观众可能还要等更长时间。

艾伦：说到这个，现在路上没什么车，天上也没几架飞机在飞，对于经济而言肯定不是好事，但是我们的星球却是从中受益的，我知道你也非常重视环保，听说洛杉矶的空气从来没有这么好过。这简直太好了！

盖茨：我希望所有人，比如你和我，都能在家工作，但是那些在饭店，工厂，建筑工地，或者从事清洁工作的人，这场疫情夺走了他们的生计，不幸的是，很多经济状况不佳的人恰恰是受这次疫情影响最大的人，所以，我们非常希望尽快恢复一种“半正常”的社会状态，然后疫苗可以帮助所有人恢复真正意义上的正常生活，这也是为什么我们要非常努力地保证疫苗的安全性，因为会有70亿人接受疫苗注射，基金会的科学家们和很多在其他地方的工作人员，都面临着非常大的挑战，最好的情况是在18个月内完成研制，但是我们不想因此引发过多期待，因为我们确实不能确定，正如福西和我自己说的，这只是我们估计的可能的时间，可能提前，也可能延后。

艾伦：18个月，就像你说的，对于很多靠薪水过日子的人都会非常难熬，不知道什么时候才能再次领到薪水，失业率会上升，对所有人来说都是个大问题，经济如何才能从疫情中恢复？你有信心吗？你预计需要多长时间？

盖茨：肯定不会很快地恢复正常，因为即使工厂复工，社会活动恢复，人们对于外出还会非常谨慎，同时，人们的投资缩水，工作无法得到保障也让经济恢复到疫情爆发前的强劲水平需要几年时间。好在经济最终会恢复，医疗支出也会由国家负担，但是在疫情中病亡的人我们却再也无法挽回。

艾伦：我还有一个问题，不知道你能不能回答。我和Pink（美国唱作歌手）聊过，她得了新冠肺炎，她三岁的儿子已经两天没有发烧了，情况有好转，她本人也感觉好多了。她身体非常健康，但还是感染了新冠病毒，因为一开始的宣传是只有年长者，或者有基础性疾病的人才会得这个病，然后我们看到了婴儿和健康人也会得病，她和丈夫，女儿住在一起，但是他们并没有得新冠肺炎，她在得病期间没有发烧，并没有很多人都有的症状，为什么健康人也会得这个病？

盖茨：我们在西雅图有一个监测网络，未来会拓展到其他地方，我们也在帮助其他国家，了解不同年龄段，职业，社区受影响的情况，比如我们还不是特别了解为什么黑人社区的重症比例更高，新冠疫情和流感不同，很多年轻人也得流感，而死亡率不高，年轻人感染新冠病毒的更高，但是病亡率和感染率不是一个概念，年长者或者有其他基础性疾病的人群死亡率更高，例外的是医务人员，因为他们曝露在高浓度，而因此更致命的病毒环境下。我们对于年轻人作为感染链一部分可能染病的深刻理解，对于包括复学在内的一些事情都会有参考，因为如果能让失去三个月学习时间的学生们回到学校，赶回学习进度，将是非常不错的一件事情。

艾伦：新冠病毒感染有剂量的区别吗？你提到了医护人员的足量感染，我想这是与微量相对而言的，这是不是感染者呈现不同症状的原因？

盖茨：是的，最初的接触和感染量会导致症状的差别，因为这是病毒自我复制和免疫系统判断反应之间的速度竞赛。免疫系统会问，这是什么，我应该对它发起攻击吗？当医务人员给病人做插管的时候，他们就可能接触到大量的病毒。我们基金会所做的一个工作就是，之前如果你去做检测，必须得由一名医护人员操作，把一根拭子插入你的咽喉深处，这样医护人员就有感染病毒的风险，因此他们必须穿着防护服。现在我们做的是把拭子给病人，由他们自己采样，这种检测方式和之前由医护人员所做检测一样准确。也就是说，你不需要防护装备，你可以把检测材料直接寄到需要检测的人员家里。我们最近刚刚才说服美国食品药品管理局接纳这一居家检测办法，你可以在居家检测后再去医疗中心，从而避免感染他人。这就是我们所说的自测拭子，正在推广应用。是的，关于病毒接触量，我们看到像麻疹和其它一些呼吸系统疾病，不同的病毒接触量导致的症状差别很大。有些年轻且健康的医生感染后病情急速恶化，不幸去世，令人震惊，这就是原因所在。

艾伦：欢迎回来，我们继续连线比尔盖茨。那么让我们在结束之前传达一些积极的信息。目前的情况下，哪些情况让你看到了希望？我们应该对什么感到乐观？

盖茨：现在我充满信心的是下一次流行病爆发的潜在可能不会再被人们忽视。这场突发的疫情重塑了我们的生活，改变了经济，导致了众多的悲剧，下一次我们将做好准备，而其他的传染性疾病也将从我们这次所做的工作中受益。我还看到很多英勇的行为涌现出来，人们挺身而出，社区团结，大家一起去解决问题。尽管疫情并不是什么好消息，甚至可以说是最糟糕的情况，人类表现出了非凡的聪明才智和同情心，为抗击疫情，人们贡献了时间和金钱，希望通过这次疫情大家能够意识到我们是一个命运共同体，因为无论是对于社区，国家还是整个世界而言，如果我们不能在世界所有地方都结束这次疫情，新冠病毒就还有在美国再次爆发的可能。

艾伦：我同意你的观点，我们需要共同抗击疫情，之前可能只有一些人富有同情心，现在很多人也都有这种想法了。最后一个问题，疫情结束之后，你最期待什么事情？你最想做什么？要做的第一件事是什么？

盖茨：有一些事情需要优先考虑，比如阻断艾滋病感染和彻底消除脊髓灰质炎，可悲的是，当我们将这些专业力量都用于抗击新冠疫情的时候，原本需要优先考虑的事情会收到巨大影响，如果这些工作都能恢复正常，我会非常高兴。我会想知道，在我们没有做脊髓灰质炎项目期间，这种病的传播是否再次扩大？项目受到了多大程度的干扰？我相信所有人届时都会因为可以继续从事四个月之前放下的项目而感到兴奋不已。

艾伦：你很伟大。请带我向梅琳达问好。非常感谢。回头见。