再成“老赖”？王思聪旗下熊猫互娱再增失信被执行人

4月17日消息，天眼查数据显示，昨日熊猫互娱的运营主体——上海熊猫互娱文化有限公司新增失信被执行人信息1则，即俗称的“老赖”，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行标的为1016万1908.1元，执行法院为上海市静安区人民法院。

上海熊猫互娱文化有限公司成立于2015年7月，注册资本约为1.55亿人民币，法定代表人为龙飞，经营范围包括文化艺术交流策划；赛事活动策划；公关活动策划；网络游戏开发；广播电视节目制作；经营性互联网文化信息服务等。天眼查股东信息显示，珺娱（湖州）文化发展中心为该公司大股东，持股40.07%，王思聪对后者全资持股。

此前，王思聪被法院列为被执行人、被限制高消费，名下房产、汽车、存款被查封，且名下多家公司股权被冻结。

据澎湃新闻2019年12月24日的报道，王思聪在上海市静安区人民法院的三个服务合同纠纷案件均已撤回，该院对其发布的三条限制消费令也已撤销。

值得注意的是，王思聪担任股东的多家公司频频发生工商变动。

天眼查数据显示，近日，王思聪在上海爱洛星食品有限公司的股权从49.5%变更为14.55%；而2020年4月7日，王思聪则从商机去哪儿APP股东中退出。