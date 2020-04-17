活久见系列之亚马逊：网站逆向改版，让用户买得越少越好

众所周知，从颜色到版面设计，电商网站的一切设置都服务于激发你的购买欲，这也是很多精准推荐算法的主要应用场景，让你在不经意间频频剁手。

但是，世界上最大、技术基因最强的电商网站正在悄然改版，而这次的目的竟然是，售出更少的商品。

听起来是不是匪夷所思？

据《华尔街日报》报道，由于正面临冠状病毒大流行期间订单量激增的趋势，亚马逊的出货能力受到了重大考验，因此采取了许多措施，来抑制客户的购物欲。

上个月，亚马逊开始悄然删掉一系列其网站的固定设施，旨在引导客户少“剁手”。知情人士说，它删除了大受欢迎的“精准推荐”边栏，这些被删除的设置旨在向购物者显示了购物篮中装有类似物品的其他人还买了什么。

在亚马逊尚未公开宣布的更改中，该公司还决定取消今年的母亲节和父亲节促销活动，以抑制消费。它的年度7月购物盛会“Prime Day”已无限期推迟，亚马逊也缩减了优惠券，让购物者少买东西。

亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）周四在给股东的一封信中说：“亚马逊人日以继夜地工作，以将必要的用品直接运送到需要他们的人的家门口。” “我们对基本产品的需求一直并且仍然很高。但是与可预测的‘假日销量激增’不同，这种激增是在没有任何预警的情况下发生的，给我们的供应商和交付网络带来了重大挑战。”

知情人士说，公司高管采取了这些步骤，以便客户将订单集中在必需品上，而不再鼓励冲动购买或加价销售其他产品。

在零售世界中，这种举动极为罕见，毕竟，从天猫ebay到京东当当，多年来的主要关注点都是让每个客户购买更多商品。

“我们通常希望尽可能多地出售产品，但是我们的整个网络现在只有洗手液和厕纸，以至于我们无力满足其他需求，”参与这项变革的亚马逊员工表示。

知情人士说，在内部，亚马逊已经成立了一个由高级管理人员组成的“速度团队”，其任务是弄清楚亚马逊如何以及何时能够恢复正常的选择和交付时间。他们说，要使公司达到大流行前的产能，可能需要两个多月的时间，才能在一两天内满足各个类别的产品需求和运输项目。知情人士说，亚马逊高管们并不期望许多变化是永久的。

根据数据分析公司eMarketer的数据，在危机发生前，亚马逊占了美国所有在线购物的三分之一。虽然在许多基本类别中的订单量都有所增加，但交付和物流方面的挑战阻碍了该公司向客户提供某些物品的能力，造成了瓶颈。

此举是继亚马逊在三月份采取的大步行动之后的又一重大举措，该举措将“必需”物品（例如清洁产品，保健物品和耐贮存食品）列为优先事项。这项命令导致亚马逊暂时不接受与病毒造成的购物需求不符的卖家的商品运输，并引起其第三方卖家大军的不满，第三方卖家占亚马逊销售额的58%。

为了应对激增的销量，亚马逊也计划再增加100,000名工人，并宣布计划增加75,000名工人。新员工是公司决定再次促进非必需品销售的一个因素。亚马逊计划花费近5亿美元用于增加仓库和送货员的工资。

亚马逊努力在许多地区及时向客户运送商品，因为它处理的订单数量与年底假期购物季节相似，并且在某些仓库中大量员工缺席。