因“微保”、“王者荣耀”等商标，腾讯与国家知识产权局对簿公堂

4月17消息，天眼查数据显示，4月15日，腾讯科技（深圳）有限公司新增一条法律诉讼信息，腾讯科技（深圳）有限公司为原告，被告则为国家知识产权局，案号为（2019）京73行初6321号。

具体来看，原告腾讯公司因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2019年3月20日做出的商评字[2019]第55732号关于第26257143号“微保更懂你的保险及图”商标驳回复审决定，于法定期限内向本院提起行政诉讼。

最终，北京知识产权法院判决为：驳回原告腾讯科技（深圳）有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告腾讯科技（深圳）有限公司负担（已交纳）。

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天眼查风险数据显示，目前，腾讯科技（深圳）有限公司有近千条法律诉讼信息，其中包含多个与国家知识产权局的纠纷，所涉及的商标包括“王者荣耀”“全民K歌及图”、“小程序说MINIPROGRAMTALKS”等。