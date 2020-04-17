一个人顶一个团！《王者荣耀》新英雄蒙恬官方爆料

IT之家4月17日消息 今日晚间《王者荣耀》官方也正式公布了新英雄蒙恬的体验服爆料消息。

IT之家了解到，全新英雄蒙恬是蒙犽的父亲，也是嬴政手下。拥有独特的军阵设计，其整体设计思路如下：

【人物小传】蒙恬乃玄雍大将，出生名将世家，生来对民众苦难的同情使他立志要重振玄雍。只是旧玄雍体制混乱，蒙恬的志向无法实现，直到血族之灾爆发，新君主登基，蒙恬才得以推行规则和秩序，认为只有规则和秩序，才能保护国民，进而领悟了军阵的力量。

【军阵设计】蒙将军有着的独特军阵设计。作为玄雍大将指挥能力一流，他是玄雍防线，擅长兵法阵法，指挥军阵守卫玄雍。玩法设计了独特的召唤物技能，召唤玄雍将士组成军阵对战。

【服饰设计】作为玄雍军队中规则和秩序的象征，蒙恬和白起一样身着红黑配色的玄雍军队制服。暗金色的兽纹护甲、层层堆叠厚重的板甲以及排列工整细密的鳞甲，体现了他严谨守序一丝不苟的作风。

【武器配饰】玄雍军队的主要图形语言是三角形，象征尖锐的利刃。作为军队的大将，蒙恬的形象从整体外轮廓、武器造型到内部的花纹结构，都是类三角形的形状，强化了玄雍军队的特征。

【士兵设计】蒙恬军纪严明，作为召唤出来的玄雍军阵士兵都戴着玄铁面具，在战场上抛弃了个人情感，严格地执行军令。设计时参考了秦兵马俑的造型，排列整齐的兵俑，一动不动却仿佛有千钧之势。