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比尔·盖茨“躺枪”：数据显示盖茨成新冠阴谋论头号靶子

2020/4/17 20:18:53来源：新浪科技作者：亚明责编：微尘评论：

据国外媒体报道，《纽约时报》和分析公司Zignal Labs汇编的数据显示，新冠病毒疫情爆发后，网络上出现了大量的虚假信息，而微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）成为了最大受害者。

Zignal Labs的数据显示，今年2月至4月，将盖茨与新冠病毒混为一谈的阴谋论在电视和社交媒体上被提及120万次，比将5G与新冠病毒联系在一起的第二大阴谋论高出33%，后者在4月份每天最多被提及1.8万次。

有目共睹，针对盖茨的恶作剧在YouTube、Facebook和Twitter上随处可见。《纽约时报》发现，Facebook上有1.6万个帖子被点赞和评论近90万次。3月和4月，YouTube上传播盖茨和病毒有关的10个最受欢迎的视频被观看了近500万次。

这些谎言各不相同，有的说是盖茨制造了新冠病毒，目的是从疫苗中获利；还有的说盖茨是屠杀人类和/或实施全球监测系统的阴谋的成员。

早在2015年，盖茨曾在一次演讲中警告说，人类面临的最大威胁是传染病，而不是核战争。最近几周，这段演讲视频重新成为了热点。据《纽约时报》报道，反Vaxxers人士（反对给孩子接种疫苗的人）、右翼专家和阴谋组织QAnon的成员声称，这段视频就是盖茨利用流行病谋取私利的卑鄙计划的证据。

长期以来，盖茨一直直言不讳地批评特朗普总统。本周三他又表示，特朗普撤资世卫组织（WHO）的决定很危险，尽管他没有点名指责总统。此外，盖茨最近还在一篇专栏文章中批评了美国政府，称“毫无疑问，美国错过了领先于新型冠状病毒的机会。”

对于网络上的这些错误言论，盖茨拒绝发表评论，但比尔和梅林达·盖茨基金会的CEO马克·苏兹曼（Mark Suzman）向媒体表示，“在我们所有人都应该通过合作来拯救生命之际，还有人散布错误的信息，这令人痛心。”

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关键词：比尔·盖茨新冠病毒

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