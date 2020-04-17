《怒之铁拳4》4月30日正式发售：Steam国区售价76元

IT之家4月17日消息 玩家期待已久的世嘉标志性横板清关动作游戏系列的回归之作，《怒之铁拳4》将于4月30日登陆PC、PlayStation 4，Nintendo Switch与Xbox One平台，售价24.99美元。

据IT之家了解，游力卡工作室将负责PC版本在大中华区的发行，PC版本定价76元人民币。

《怒之铁拳》系列是史上经典清版动作游戏。已经发售的三部作品以其不会过时的游戏机制与电子舞曲风的背景音乐而佳评连连。作为系列的最新作品，《怒之铁拳4》（又译：格斗五人组/格斗三人组4/格斗四人组4）以经典为基础添加了新的游戏机制，精致的手绘特效与大师级音乐团队所创作的背景音乐。

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《怒之铁拳4》将会是该系列25年来的第一部核心新作，而备受玩家喜爱的主角们也将会再次出战。阿克塞尔、亚当和布蕾兹将会继续在横版卷轴通关的橡木城中与敌人不懈对战。《怒之铁拳4》将会为玩家们带来酣畅亮眼的手绘特效、全新的战斗技能、以及世界级作曲家们倾力创作的全新背景音乐。这款游戏是对《怒之铁拳》经典动作系列的致敬，更会让粉丝们的心头所好焕发生机！

本系列以其电子舞曲风格的背景音乐而受到世界各地玩家的好评。最新作《怒之铁拳4》的背景音乐将会由全明星音乐家阵容亲自操刀谱写，其中包括古代祐三、川岛基宏、下村阳子、长沼英树、山岸继司等作品脍炙人口的谱曲家。请各位玩家拭目以待！