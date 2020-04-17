亚马逊员工组织下周网上罢工，要求恢复被辞员工职务

北京时间4月17日晚间消息，据国外媒体报道，“亚马逊气候正义员工组织”(Amazon Employees For Climate Justice)今日呼吁亚马逊员工举行“网上罢工”，要求公司恢复被解雇员工的职位，并抗议亚马逊在疫情期间对待仓库工人的方式。

“亚马逊气候正义员工组织”由亚马逊员工组成的员工维权组织，该组织呼吁亚马逊员工于4月24日举行罢工。为了参加这次“网上罢工”，工人们当天也会休假一天。

通过举行虚拟罢工，该组织希望向亚马逊施压，要求其改变对公开反对其政策的员工的回应方式，包括恢复所有被解雇的员工的职务。该组织还希望亚马逊改变其对外沟通政策，该政策禁止员工在未经管理层批准的情况下谈论公司业务。

此外，员工们还呼吁亚马逊将疫情期间为仓库工人提供的福利变化和加薪永久化，包括每小时2美元的加薪，更长的休息时间。另外，他们还希望亚马逊为全国各地的仓库网点提供一份“确认的和疑似”新冠病毒病例的公开名单。

本周二，亚马逊宣布已解雇两名员工，因为他们在新冠病毒疫情期间指责亚马逊仓库的工作条件，一再违反公司的内部政策。被解雇的这两名员工是艾米丽·坎宁海姆（Emily Cunningham）和马伦·科斯塔（Maren Costa），他们在西雅图担任用户体验设计师。

就在几周前，亚马逊刚刚解雇了另一名员工克里斯蒂安·斯莫尔斯（Christian Smalls），原因是他组织了一次工人罢工，要求亚马逊对已出现新冠病毒确诊病例的仓库采取更多防护措施。

昨日，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）刚刚发布了2020年度股东信。贝索斯在信中列出了亚马逊为保护员工免受病毒感染所做的努力，包括在世界各地的网点分发口罩和实施体温检测等。贝索斯还表示，接下来亚马逊还要对所有员工进行定期病毒检测，包括那些没有出现症状的员工。