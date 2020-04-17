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华为 WATCH GT 2e 上架：两周续航，黑白红绿四色可选

2020/4/17 23:18:56来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月17日消息 3月26日，华为海外发布会正式发布了华为P40/Pro/Pro+手机，同时还推出了华为Watch GT 2e新品。现在，这款手表已经上架华为官方商城开启预约，4月23日发布，4月26日开卖。

IT之家了解到，华为Watch GT2e 搭载麒麟A1超低功耗芯片，在典型使用状态下，华为Watch GT2e能够连续使用2周时间，满足长时间运动的需求。华为Watch GT2e在继承原来的15种专业模式基础上，还新增了85种自定义运动记录，包括跑酷、街舞、滑板、攀岩等极限、休闲、健身、水上项目、球类、冰雪项目等六大运动类型。同时它还新增支持6种运动模式的自动识别，分别是户外跑步、户外步行、室内步行、室内跑步、椭圆机和划船机，这样在一些你经常使用的运动项目上就可以直接激发识别了。在运动时，华为Watch GT2支持心率过高过低提醒，能够自动记录下运动时间、热量、心率区间、运动效果、恢复时间等数据，还能一键生成长图分享到社交平台。

外观方面，华为Watch GT2e保留了圆形的表盘，但在整体设计上略有变化。新手表采用表体与表圈一体化设计，多排双色TPU表带佩戴舒适且利于排汗，非常适合运动佩戴。

目前，华为官方商城暂未公布华为Watch GT2e的价格。

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关键词：华为watch GT

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