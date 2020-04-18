“虚拟声浪”背后，豪华汽车里的软件不豪华

《盗梦空间》、《雨人》、《狮子王》、《敦刻尔克》…… 每一部成功的电影都隐藏着与观众更深层次的情感交流。只是在这些电影带来的情感共鸣背后，有着一位音乐家的不懈努力：汉斯·齐默尔（Hans Zimmer）。

这位获得奥斯卡奖的作曲家在好莱坞被视为至宝，他用自己的音乐将几乎任何氛围、情绪都精准地传达出来。

声音与情感体验的完美联系至关重要。他最近也拓展了一个新领域来运用这种能力——给电动汽车创造「引擎声」。

宝马上月发布的纯电动汽车 Concept i4 拥有 530 马力的最高输出功率和超过 600 公里的续航里程，更特别的是它附带了大师 Zimmer 打造的独特「引擎声」。宝马还打算将这种独家「声音」推广到未来超过 20 款电动汽车上。

这种「无中生有」似的给电动汽车加上「引擎声」，真的有必要吗？

作曲家汉斯·齐默尔 (右) 和宝马音响设计师 Renzo Vitale，正在为宝马即将到来的电动汽车创造新的声音 | 宝马官方

电动汽车的「彩铃」

「声音体验」在过去一百多年始终是汽车的一部分。

汽车文化的熏陶之下，引擎声成为汽车迷们的第三触觉。保时捷 911 水平对置六缸车的怒吼和法拉利的 V-12 深入颅骨的低吼声带来了不同的体验，它更代表了不同汽车品牌独特的调校与性能，一种深层的品牌象征。哈雷戴维森甚至为其摩托车的排气声申请了专利。

但电动汽车的出现仿佛要终止这一切「嘈杂」。相比燃油引擎声，电机驱动的声音几乎可以忽略不计，这让汽车的声音体验变成了「一张白纸」。而这种「安静」反而突显了风噪声和轮胎噪声，更重要的是它失去了加速过程中的听觉反馈。

除了按照不同国家的标准在低速状态下增加「提示音」——借助汽车的声学车辆警报系统（AVAS）实现，一些豪华汽车品牌已经开始在为电动汽车添加一些更富情感的「引擎声」。

保时捷在自己的首款纯电动汽车 Taycan 上推出了价值 4600 元的「保时捷电动运动音效」音响选装件。捷豹的首款纯电动汽车 I-PACE 自带了一个模仿燃油发动机的「虚拟引擎声」，它通过识别汽车的起步、行驶、加速等状态来给出与燃油汽车一样的声音反馈。奥迪甚至在 e-tron 项目内部设立了专门的职位研发适配于电动汽车的声音。

西蒙·戈贝尔 (Simon Gerber) 是位于慕尼黑的 P1 俱乐部的常驻 DJ，他在奥迪 e-tron 的声音设计实验室做交流 | 奥迪官方

宝马这一次更激进，它请来音乐大师 Zimmer，为的是调校出一个新的具有未来感的「声浪」，而不再是模仿引擎声。这种新声音甚至带有了一些 70 年代科幻电影的色彩。

这种「新声音」背后展现的「定制化」和品味体现，宝马的这次合作更像是传统汽车行业过去追求的「豪华主义」的一种延伸。

但反观特斯拉这家新车企，它们对「声音」的态度却很「佛系」。

特斯拉也许一直认为这种「安静」就是优势。它从未想过给汽车加上声音，直到去年针对低速期间的「提示音」，马斯克在 twitter 上「承诺」发布一项新功能，将原本枯燥的「滴滴」声，改为能够自定义的声音，诸如绵羊的「咩咩」叫声，甚至是放屁的声音等等。

但对特斯拉的早期用户而言，没有什么是不可能的。2016 年的时候，在第三方开发商 Mutual Mobile 的帮助下，特斯拉 Model S 就能够模拟汽油发动机肌肉车，摩托车，喷气式战斗机或太空飞船的物理声音。

Mutual Mobile 创建了一个名为「Tesla Gas Engine」的概念应用程序，并使用内置加速度计和 GPS 的 iPhone 6S 进行感应 | Mutual Mobile 官方

之后，总部位于英国的 Milltek Sport（一家以排气技术闻名的公司）为 Model 3 创建了一个模拟汽车内外内燃机声音的系统，其中扬声器连接到 Model 3 的 CAN BUS 总线控制之中，它同样可以跟随踏板的深浅或者说加速度来自定义匹配的「引擎声」。

给用户相对更大的自由度，更多的个性化展示的空间，这也许才是新一代消费者喜欢的新观念。打开手机软件，你会发现似乎那些「收费选项」更多的是「自定义功能」以及个性化的功能，这似乎已经成了一种产品开发的惯常思维。

当手机刚刚出现拍照、音乐等功能的时候，铃声产业诞生了。这种个性化的定制像一张必备的「名片」。突然之间，你甚至听不到电话接听前传统的滴滴声，当时中国的彩铃产业的营收甚至远远超过了当时音乐产业。直到像微信这种新通讯方式的流行开始，带来新的用户通讯「个性化」的形式，彩铃产业才逐渐淡出了人们的视线。

为什么是「软件豪华」？

像宝马这种新的「定制化」似乎还不能真正击中新一代消费者的需求。纯电动产品更像是宝马品牌的延伸战略。用获得奥斯卡奖的作曲家来定制「虚拟声浪」这件事本质上也是传统豪华理念的一种「定制思维」。

而对特斯拉为代表的新造车企业们来说，这种「小功能」似乎目前还没有获得它们足够的关注，毕竟眼下解决核心产品竞争力才是关键，但依靠 FOTA 升级未来可以慢慢尝试这些「声音」的定制化功能。作为新造车的它们更适应等待「需求」找到它们，用户通过各种渠道反馈来影响软件研发，从而获得新功能。

对「虚拟声浪」这件小事来说，背后反应了两种体系不同的产品策略。而融合这两种策略似乎才是一个最优解——既有品味高端的定制化，也同样保持开放性可以自定义，这样也许才是一种「新豪华主义」的体现。

「技术正在将大规模的市场转化成无数的利基市场」《长尾理论》这本书的观点似乎在这里更能体现。基础需求满足之后，人们的新需求正在分崩离析，演化更多小众需求或者说个性化需求。

作为一款最大的硬件产品，逐渐满足更多的小众需求，这也许才更能体现豪华。汽车在硬件上的小众化似乎已经完成，包括内饰空间的感觉（NVH，隔音，音响气味，颜色、触感等等），以及不同的尺寸区间、不同的价格区间、甚至是不同的品味审美区间，都充斥了足够多的产品了。

但现在汽车里最缺少的「豪华感」，也许就是软件的豪华。通过软件功能满足更多小众需求，才是真的豪华体现，例如特斯拉的「爱宠模式」似乎就是一个很好的范例。

特斯拉的「爱宠模式」| 特斯拉官方

在不同的仪表板和方向盘之下，背后驱动的其实是用户体验。但体验是个人和主观的，并且它会极大地受到我们过去的经验、个人喜好、情绪和许多其他因素影响。所以汽车内更多个性化的「软件豪华」就会像淘宝的「千人千面」、像抖音的「推荐算法」那样显得尤为重要和关键了。

用户体验并不是随互联网一起发明的新事物。一开始，伟大的设计师就已经了解了体验的重要性，只是如今汽车产品的研发设计需要适应新一代的互联网用户而已。