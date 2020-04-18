万能的小程序上，终于有了猫咪的“Facebook”

幺鸡、卤蛋、天狗、奶牛，看到这些词，你也许很难把它们和猫咪联系在一起。

然而奇怪的事情总会发生。这些全是北大学生给校园猫咪起的名字，最近它们一起出现在了一个「猫咪版 Facebook」的小程序里。

这个名为「北大猫咪图鉴」的小程序火了。

为了方便猫咪管理，北大猫协推出了这款小程序，为每只猫拍照、起名，还记录了猫咪的「上学」状态：正常状态是在校，被领养是毕业，很久没有出现算休学。

不仅如此，北大还为每只猫咪安排绝育，经过绝育的猫咪会有专属纪念照片。对此网友纷纷表示：「希望别的学校也能学学！」

在猫咪的档案页，社会关系也被研究得明明白白。

比如「一帆」是「杰西」的儿子，「英杰」是「杰西」的女儿，「土谦」与「杰西」一家关系很好。「奶酪」和「牛牛」关系好，它俩都不喜欢「姜丝鸭」。「姜丝鸭」曾经追过「薏米」，和别的猫关系都不好。

网友的热情很快被点燃了，面对现实版「动物猫友会」，大家自发地研究起猫与猫之间的关系——甚至还传出了「三角恋」的八卦。

火到崩溃的小程序

小程序推出后，4 月 15 日，微博用户「方 0 十八」发了条微博，立刻引来 1 万评论、7.4 万转发，以及 41.5 万点赞。

随后，微博话题 #北大猫咪图鉴为燕园喵录档案# 引来了 1 万次讨论和近四千万次的阅读。豆瓣用户 Vincent Vega 的转发也成为热帖。仅一天的时间，微信、微博、豆瓣三大平台全被北大猫咪攻占。

因为太过火爆，4 月 16 日，也就是「方 0 十八」发微博的第二天，主办方「北大猫协」微信公众号发文，称：「对不起！小程序崩了！」

由于同时访问人数过多，小程序图片所在服务器不堪重负，最终崩溃。不过目前崩溃已经恢复，猫咪们又可以继续回归线上玩耍了。

互联网的有趣和善意

从豆瓣网友的留言看，北大猫协是一个专业规范的流浪猫救助组织。不止北大，上海交大、复旦、深圳大学等很多大学也有爱猫者协会。

在小程序爆火之前，北大猫协的动作还是挺常规的，送养、招新。小程序火了后，猫协在公众号搞起了「猫格测试」，测测你是哪只燕园猫。玩法一下子野起来了，这是要往 IP 化发展吗？

事实上，这些猫咪也确实有成为 IP 的潜力。它火爆的背后，不是资本、不是商业、不是八卦，也不是噱头，而是触及到人心底里最柔软，最温情的位置。

或许燕园猫咪的火爆是一个小概率事件，但是它给互联网世界的信息传播带来了一个思考——「初心」很重要。那些阅读数、转化率、ROI，并不是互联网价值的全部，怎么用互联网的工具做一些有趣的事，同样是价值的体现。

从 app 到小程序，工具开发的门槛越来越低，这种便利也给了越来越多的人使用互联网工具的机会。因为更多人的参与，工具会变得更万能，互联网也因此增添了有趣和善意的一面。