开发人员抱怨苹果拒绝其消息应用上架，限制了创新

IT之家4月18日消息 据外媒9to5mac报道，在App Store上架应用时，苹果公司有着非常严格的审核。此前就有开发者抱怨苹果的规则过于严格，而独立开发者Martin Otyeka近日抱怨，他在尝试推出自己的第一个iOS应用时就遇到了失败。

Martin称，他在五年前就对学习Swift编程产生了兴趣，但直到去年，他才决定创建一个名为Facecharm的应用。他的想法是让用户可以发送匿名信息，不是直接给对方发信息，而是通过第三人进行中间对话，基本上就像你通过另一个人给别人发信息一样。

这款应用在2020年1月9日被提交到App Store的审查程序中，一周后就收到了第一个被拒绝的消息。苹果公司认为，允许匿名消息和通话的应用不适合在App Store上发布。马丁认为，这款应用的想法可能并没有让测试者们明白，因为这款应用的工作原理是基于相互的好友，所以消息并不完全是匿名的。

即便如此，他还是对苹果的第一反应感到好奇，因为App Store上还有其他的应用可以让用户发送匿名消息。Martin做了一些界面上的修改，然后他将应用发回苹果，但又被拒绝了。

1月27日，他与App Store的代表进行了沟通，对方表示“消息发送应该是完全手动操作，由聊天中确定的个人来完成。”苹果在2月份继续拒绝了这款应用，这次苹果认为其功能可能会让用户发送攻击性内容。

IT之家了解到，App Store指南规定，社交应用应该提供屏蔽和举报辱骂性内容的选项，因此马丁再次更新了Facecharm。

但苹果公司再次拒绝了这一应用，称用户不应该在不被识别身份的情况下隐藏姓名或转发消息。但同时，像WhatsApp甚至是iMessage这样的应用都可以让你在不识别身份的情况下将消息从一个人转发到另一个人。

上个月，App Store的一位代表再次致电Martin，这一次他表示，应该创建一个像“其他每一个消息应用一样的应用，让用户在没有第三方的情况下进行交流。”当Martin说其他应用也提供了一些类似的功能，比如消息转发，苹果公司表示，他们无法解释马丁的应用被拒绝的所有原因。

Facecharm应用的项目很可能会被报废，但Martin指出，苹果不允许小型独立开发者在App Store上进行创新，因为苹果公司本身就规定，他们不应该试图创造出与众不同的东西。

换句话说，不要创新——只需符合现有的范式。这句话来自苹果公司，就是这家公司的创新导致了许多旧有模式的消亡。我还被告知，不管是谁传递消息，也应该是“消息的原作者”，这似乎禁止了内容共享和消息转发功能，而这些功能在包括iMessage在内的所有消息应用中都存在。

另一点被Martin批评的是App Store代表如何处理这些问题。马丁说，他们并没有分享应用被拒绝的确切原因，而且他们也帮不上太多忙。