Siri不够聪明，再给它一双眼吧！CMU与苹果合作，摄像头让AI助手更精确

你也向往科幻片里的语音助手吗？比如托尼家的Jarvis、Friday，引得众多漫威迷的羡慕，它们不止是语音助手，简直可以说是智能管家！从生活起居到组装钢铁战衣再到研究敌人装备，可以说是无所不能。

再看看自己手机里的语音助手，只能通过它调用一些基本功能，更不可能跳出手机跟主人在现实中互动。

然而，近期卡内基梅隆大学人机交互研究所的研究人员设计了一款名叫“WorldGaze”的iOS程序，似乎可以将手机中的AI语音助手带到现实中来，进一步融入我们的生活。

AI语音助手跳出屏幕，走进现实！

这个AI系统可以同时调用智能手机的前后摄像头，通过前置摄像头在现实空间中定位用户的头部，而后置摄像头可以实时观察用户周围的场景，并利用计算机视觉技术解析识别附近的物体。

当你走在路上时，AI可以将你的头部和眼睛作为指针，当你将视线转向路上的任何建筑或物体时，AI也可以随之检测到。

不仅如此，AI还能掌握这些建筑或物体的信息，甚至当你看到路边的星巴克时可以问它，“星巴克什么时候关门？”

又或者当你走进一家零售店，问它“那款沙发还有其他颜色可以选择吗？”，“这把椅子和那把椅子哪个更便宜？”它都可以解答你的疑问，随时与你互动。

回到家中，AI语音助手还可以与你的智能家居网络进行互联，你可以远程控制各种设备，例如你看向电视并对语音助手说“打开它”，电视就能打开，而无需说出家具名称。这款语音助手可以结合你的视线和语音，简化操作语音指令。

这款AI语音助手未来有望应用到AR眼镜上

该AI语音助手的研究人员Chris Harrison称，希望这项技术能够有助于“社交化移动AR体验”，让人们变成“抬头族”，而不再是走在路上低头刷手机。

愿望是美好的，然而现在的技术还存在一定的局限性。比如，AI需要通过手机后置摄像头拍摄来检测物体，然而用户一直举着手机并不方便，也难免会有些尴尬。

或许像智能眼镜之类的设备才是更适合这种AI语音助手的载体。Harrison也证实，该软件可以轻松地应用在AR眼镜上。

Harrison还称，“两种可能性都有，”他们目前选择专注于智能手机，只是因为现阶段手机已经成为了每个人的必需品，而目前几乎没有人戴AR眼镜。

他补充道，“AR眼镜越来越多地加入了追踪注视位置的传感器(比如Magic Leap，它用于对焦)，所以在这种情况下，人们只需要一个向外的摄像头就可以了。”

如果这项黑科技再向前迈进一步又可以做到什么？

会不会就越来越像科幻片中的场景，当我们走在路上，戴着眼镜，看向一位路人，问“那是谁？”，语音助手在短短几秒内调取了这个人的资料读给你。

当然，这还只是开发人员一个大胆的猜想，因为要想系统与面部识别技术相结合，那么必须要得到人脸信息相关数据库的合法授权。

随着科技的进步，科技所面临的社会争议也愈发强烈，当开发人员被问及这种可能性时，Harrison表示，“必须要得到许可，还需要具备一定程度的安全性，这不是我们目前正在考虑的事情，但这是一个有趣的，也可能是一个可怕的想法。”