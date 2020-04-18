谷歌 Chrome 83 Beta 发布：与 Edge 合作改进的表单控件

Google 发布了最新的 Chrome 83 beta 版本，适用于 Android、Chrome OS、Linux、macOS 和 Windows。

可信类型（Trusted types）

基于 DOM 的跨站点脚本（DOM XSS）是最常见的 Web 安全漏洞之一。可信类型（Trusted types）是一项新技术，可帮助编写和维护易受 DOM XSS 漏洞攻击的应用程序。它通过保护存在泄露危险的 API 来做到这一点。

像 Element.innerHTML 这样的属性就可能会使网站受到有害的 HTML 操纵。如果使用此属性，可信类型将导致脚本抛出错误。设置一个新的内容安全策略即可，例如：

改进表单控件

HTML 表单控件为大多数 Web 交互提供了基础。它们易于开发人员使用，具有内置的可访问性。但表单控件的样式完全不一致。最早的窗体控件与所使用的操作系统匹配，后来的控件则遵循了创建它们时流行的设计风格。这种变化迫使开发人员花费更多的时间并交付额外的代码。

在过去的一年中，Chrome 和 Edge 进行了合作，以改善 HTML 表单控件的外观和功能。这项工作包括使控件和其他交互元素的集中状态更容易感知。下图显示了 Chrome 中某些控件的新旧版本对比。

旧版本：

新版本：

新的表单控件已经在 Microsoft Edge 中提供，现也可以在 Chrome 83 中使用。

新的跨域政策

一些 Web API 会增加诸如 Spectre 之类的旁道攻击的风险。为了减轻这种风险，Chrome 提供了一个基于选择加入的隔离环境，称为跨域隔离。这是通过两个新的 HTTP 标头完成的： Cross-Origin-Embedder-Policy

和 Cross-Origin-Opener-Policy。使用这些标头，网页可以安全地使用特权功能，包括：

跨域隔离状态还可以防止对document.domain进行修改。

更多更新详情见 Chromium 博客：

https://blog.chromium.org/2020/04/chrome-83-beta-cross-site-scripting.html