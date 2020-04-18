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苹果向洛杉矶运送16万个医用面罩，2分钟就能组装完毕

2020/4/18 13:03:43来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

4月18日消息，据外媒报道，美国洛杉矶港于当地时间周五宣布，通过捐赠计划，该机构收到了16万个苹果公司内部设计和生产的医用面罩。

为了帮助对抗新型冠状病毒疫情，苹果在4月份表示，它正在发起一项“全公司范围的努力”，为医护人员和在抗疫第一线人员设计和生产面罩。现在，已经有16万个这样的面罩被送到了Logistics Victory Los Angeles，这是一个将个人防护装备供应商与需要它们的组织联系起来的城市行动。

洛杉矶港的执行董事吉尼·塞罗卡（Gene Seroka）说:“洛杉矶感谢苹果公司慷慨捐赠的面罩，这对抗击疫情的前线医疗工作者来说至关重要。”自3月份以来，塞罗卡一直担任洛杉矶港的首席后勤官。

苹果于4月初开始向圣克拉拉山谷的医院分发面罩，原计划在本月第二周结束前运送至少100万个面罩。

4月5日，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在推特上宣称：“每个面罩不到两分钟就能组装完毕，而且完全可以调节。我们在美国和中国采购原材料并制造它们。”

库克还称：”苹果致力于支持全球抗击疫情，我们现在已经通过我们的供应链采购了超过2000万个口罩。我们的设计、工程、运营和包装团队也在与供应商合作，为医疗工作者设计、生产和运输面罩。

苹果的面罩有专门的支持页面，为医疗保健员工提供组装、使用和清洁指导。

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关键词：面罩

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