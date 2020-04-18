小米集团进军车联网，博泰逆势获融资

4月17日，车联网企业上海博泰（Pateo）获得中国科技公司小米集团B轮战略投资。

雷锋网获悉，本次投资，小米以战略投资人注资博泰，投资金额以及具体股比尚未透露。未来，博泰将与小米在软件、硬件、语音多场景交互等方面开展全方位的合作。

据知情人士透露，在过去几年中博泰与小米集团已经有多次深度沟通。

小米集团从2019年启动“手机+AIoT”双引擎战略。2020年在成立满十年之际，小米进行了战略升级，加码5G+AIoT超级互联网风口。

目前，在小米的消费级物联网平台上，IoT平台已连接IoT设备数，在不包括手机和笔记本电脑的情况下达到2.35亿台。在智能生活领域，小米积极进行多场景布局，未来其语音助手“小爱同学”也将会在车联网场景中发挥重要作用。

作为本轮融资的获得方，博泰在发展上制定了“1+1+N”战略。所谓的“1+1+N”，就是车机+手机+N，N是指各种输入输出设备，包括耳机、手表、手环、电视等智能家居以及各种IOT（Internet of Things，物联网）设备。这与小米的物联网发展战略不谋而合。

博泰成立于2009年10月，总部位于上海，主要从事智能化车载信息服务系统研发、制造并提供后期配套服务，作为独立第三方服务商，致力于打造整合车载、互联网、手机三个部份的以汽车生活服务为核心的跨平台体系，为国内几大主流汽车集团，宾利、捷豹路虎等豪车品牌提供车联网产品或服务。

成立近10年，博泰投入了十多亿研发资金，并以每年28%营收持续投入，在中国车联网市场拥有全套运营资质。在智能网联专利领域，博泰连续2年名列首位，位于全国500强中的104名。

此前，博泰也获得了东风集团的数亿元战略融资，此次又获得小米的资金加持，未来的发展也有进一步的想象空间。