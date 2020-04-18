iOS 14 为什么越来越像 Android 了？

从测试版泄露代码中我们看到了各种即将到来的新功能，比如最近，一个名为 Clips 的 API 接口又引起了大家的关注。

这项为开发者提供的功能接口将允许用户在没有下载应用的情况下直接试用应用程序，能够方便用户在很多场合快速操作，减少下载耗费的时间和流量。比如当你扫描一个二维码指向一个打车应用时，Clips 可以让你不下载完整 App 也能直接打到车。

听起来是不是很熟悉？实际上早在去年的 Android P 系统正式版中就出现了 Slices 功能，它允许用户在搜索相关 app 后不用下载就直接体验其部分功能，而苹果的 Clips 则像极了这一功能，虽说等 iOS 14 正式推出时可能会有更多惊喜，但不知你有没有发现，如今 iOS 系统功能和 Android 越来越接近，往往很多熟悉的功能在 Android 上出现后，iOS 也随后就带来了类似的功能，这究竟对用户来说是好是坏？今天我们不妨来一起聊一聊。

iOS「模仿」的那些新功能

早前我们曾和大家介绍过一些 iOS 14 可能出现的新功能，这其中有一些你或许似曾相识，比如 iOS 14 除了加入新壁纸外，还将直接开放第三方壁纸接口，方便将更多壁纸集成在 iOS 设置当中。

这一功能很早就在安卓系统上得以实现，相比 iOS 上繁琐的需要自己下载壁纸然后自行设定，国内安卓定制系统可以很方便地从系统设置中下载和自定义海量壁纸，甚至还能定时自动更新。

再比如苹果曾经非常「封闭」，不允许用户设置第三方应用作为默认应用，这一点也将在 iOS 14 中放开限制，此前就有开发者发现苹果开始允许用户设置 HomePod 接入 Spotify 等竞争对手。

这一点其实在安卓手机上也早已能够做到，很多安卓用户会将各种第三方浏览器、应用商店等作为其默认应用而不是使用官方自带的 App。

另外，基于苹果的多设备跨平台协同，iOS 14 的后台切换应用界面也将会变样，采用类似与 iPad OS 相似的样子，这些功能看起来似乎越来越像 Android 了。种种新功能都让人产生好奇，难道 iOS 失去创新了吗？答案也许并不是这样。

越走越近，越来越像

苹果的封闭性是出了名的，在 iOS 早期用户能够做的扩展很少，老用户或许还记得，那时候想用九宫格输入法都必须通过「越狱」才能实现，用照片做壁纸更是不可能的事情，乔布斯把它变成了一个美丽迷人的花园，但是你只有浏览和欣赏它的机会，却没有改造它的权利，不过稳定、安全以及人性化的特性，让这样的封闭系统依然好用。

不过 Android 联盟这边，厂商们却发挥出了集体智慧并贡献出独具特色的各种功能，在经历过早期的模仿之后，开源的 Android 系统很快增加了各种各样的新功能来满足用户期待，比如九宫格快速拨号功能、来电拦截、个性化主题等等，这些都是 iOS 上没有的，但很快随着 Android 系统更新而普及到了所有厂商当中，虽然其在安全性和稳定性上于 iOS 还有差距，但二者距离在渐渐缩小，甚至在一些方面是 Android 受到 iOS 影响更大一些。

比如近两年，伴随全面屏设计的普及，手机上的手势操作渐渐成为主流，苹果在 2017 年的 iPhone X 上就开始采用手势操作，包括上滑回到主界面、上滑悬停多任务、左侧滑动返回等功能，这些都被 Android 系统借鉴并普及开来。再比如苹果的 Wi-Fi 密码分享功能，在用户登陆 Wi-Fi 后可以直接将登录凭证分享给附近的朋友或客人而不必再口述密码，在 Android 10 系统上这一功能也被引入。

类似的例子还有很多，可以看到当移动操作系统进入到两强争霸后，Android 在不断借鉴 iOS 的同时，iOS 也在学习 Android。iOS 并没有失去创新，只是和 Android 的差距在慢慢变小，因为在如今几乎人人都有智能机的时代，任何变革性的创新都不容易，只有在更多小功能上不断改进才有可能做出更大突破，iOS 从来都不是最面面俱到，但对消费者来说，如今它的功能越来越开放，也在尝试吸收更多好用功能转化成自己的特性，而这种特性在 iPhone 上创造的价值正变得越来越大。