Google 借记卡曝光！美国移动支付市场巨头之争升级？

早在 2019 年 9 月，Google 开发「Google Card」的消息就曾传出，近日更是谍照外泄。

据外媒 TechCrunch 报道，Google 正在与花旗银行（CITI）和斯坦福信贷联邦联盟合作开发一款借记卡，将由 Google 及其合作银行联合命名，确切名称尚不确定。

这款借记卡属 Visa 网络的芯片卡，但也有可能支持 Mastercard 等网络。未来用户可通过相关应用（很可能是 Google Pay）进行支付、转账等操作，支持指纹和 PIN 码。

Google 将同时提供虚拟卡和实体卡两种形式，以便用户购物——实体卡支持商店非接触式支付，虚拟卡支持蓝牙支付，可用于在线和应用内支付。每笔交易明细包括支付金额、商家名称、交易时间等，用户可通过查看地图上的位置获取方向或致电商家。

如果出现实体卡丢失的情况，用户可以锁定卡并要求更换，同时仍可在线支付；如果用户担心虚拟卡的安全问题，可以迅速重置，或将其完全锁定，阻止所有类型的支付、转账。

Google 借记卡背后

这款卡片最终的设计、上线时间目前还是个谜，不过 Google 对支付工具的野心可见一斑。

虽然这款卡作为借记卡，不会是苹果 Apple Card 的直接竞争对手，但二者有不少相似之处。

据知情人士透露：

Google 方面希望这款借记卡能发展成为 Google Pay 应用的基础，进而与 Apple Pay 和 Apple Card 竞争。目前而言，Google Pay 只允许添加传统的支付卡进行在线、P2P 支付，而这款卡将极大地提升用户对 Google Pay 的使用，以及 Google 成为金融科技巨头的潜力。

通过开发智能借记卡，可以说 Google 有机会开启新的收入来源和数据流：

可对通过信用卡或其他支票账户进行的交易收取手续费，与合作伙伴分摊收益；

Google 可通过用户的交易数据，改进其广告活动的标准乃至定位。如果这款借记卡能够提振产品销量，各大品牌也将向 Google 广告投入更多。

用更长远的眼光看，此举的影响可能更大——Google 从技术逐渐向金融服务布局，这款借记卡将来为 Google 提供银行、股票经纪、金融咨询或机器人咨询、会计、保险或贷款服务铺平道路，都是可能的。

此外，相比传统金融机构，Google 对数据的广泛访问，使其能够更准确地管理风险。通过应用程序、广告、搜索和安卓系统与消费者建立了深度联系的 Google，已经为其推广、整合金融服务打好了基础。在 随新冠疫情引发市场动荡的当下，高利润率的金融产品对 Google 来讲自然是一大福音。

值得一提的是，Google 并未对媒体的猜想和断言表示异议。

合并了多个支付工具的 Google Pay

实际上，Google 在移动支付领域动作频频：

2011 年，Google 在 Google I/O 大会上首次展示了 Google Wallet 电子钱包，并于当年 9 月上线了 Google Wallet app。用户可利用手机、电脑进行转账，也可进行在线支付与 NFC 线下支付；

2013 年，Google Wallet 与 Gmail 整合在一起，并从美国市场扩展到英国；并推出实体借记卡 Google Wallet Card（2016 年下线）；

2015 年，Google 在 Google I/O 大会上推出了 Android Pay，主打 NFC 支付功能；Google 砍掉了 Google Wallet 的 NFC 支付功能；

2017 年，Google 在印度推出支付工具 Tez；

2018 年，Google 负责支付的产品管理副总裁 Pali Bhat 官宣，Google Wallet 和 Android Pay 合并统一为 Google Pay。

反观其劲敌苹果，2014 年推出 Apple Pay NFC 支付服务，2019 年 3 月 26 日公布信用卡 Apple Card。苹果的做法不仅是在金融领域的布局，也有利于促进其营收来源的多元化，并使其应用生态之间的联系更为紧密。

那么，未来在移动支付领域，谷歌和苹果两大科技巨头谁会更胜一筹，我们拭目以待。