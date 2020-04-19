玩游戏黑屏死机为哪般？一款彻底清理驱动的神器

用PC玩游戏最常见的烦恼，就是游戏频频出问题。这往往是和驱动相关的，一旦驱动安装不当，或者由于各种原因造成冲突，游戏黑屏、跳出甚至死机乃是家常便饭。怎么办？很多朋友选择重装驱动或者升级驱动，然而官方的驱动卸载途径却不甚靠谱，驱动卸载不干净、有残留是家常便饭的事情。

之所以如此，一方面是因为驱动会涉及很多系统关键点的修改，例如注册表、系统文件等等；另一方面现在的显卡驱动实在是太过繁杂，不仅包含核心驱动还包含音频、直播、性能调校、硬件监控等模块，稍有不慎就会有残留。

要如何才能把驱动卸载干净？其实在玩家群体中，一直流行一款驱动清理神器，这就给大家介绍一些。

这款DDU的使用很简单。它是一款绿色软件，下载后解压即可使用。DDU支持简体中文，使用起来并没有太大的障碍。



DDU是绿色软件，解压后直接运行即可

DDU的首次开启会提示你需要先备份，不过这个提示语是英文的，这点做的不够好。卸载驱动会更改一些系统关键点，备份的确是更妥当的选择。

会提醒你先备份系统

DDU开启会弹出一些设置，例如是否创建系统还原点、是否卸载某些组件等等，而且这个设置还对N卡和A卡做了不同的选项，这点还是相当不错的。

一些设置选项

我们先来看看DDU的主界面。DDU会自动检测系统中关于显卡驱动的种种信息，而用户则可以选择想要卸载的是显卡驱动还是声卡驱动，还能够选择显卡厂商。DDU提供了三个卸载驱动的选项，分别是“清除并重启”、“仅清除”和“清除并关机”三个选项，适用于不同的场景，大家可以根据自己的需要选择。

主界面，可以查看系统信息，进行驱动彻底清理

DDU的效果还是非常好的，但要让它发挥最佳功效，那还得需要进入到Windows安全模式下操作。DDU支持在Windows安全模式下运行，其实开启的时候，它就建议使用Windows安全模式，这样可以更彻底得清除驱动，这也是它之于官方驱动卸载流程的一大优点。

DDU本身也建议进入安全模式使用

进入Windows安全模式有很多方法，例如启动电脑时通过按“F8”进入安全模式，又例如通过Windows 10在设置面板的“更新和安全”-“恢复”-“高级重启”中重启，然后选择进入Safe Mode等，大家可以自行尝试。

安全模式下的DDU

总的来说，DDU的确是一款颇具价值的驱动神器。当你驱动出现问题、需要重新安装驱动的时候，它绝对值得尝试。