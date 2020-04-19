微软 Visual Studio 2019 v16.6 Preview 3 发布

微软发布了 Visual Studio 2019 v16.6 Preview 3 版本，主要更新内容有：

版本控制

新功能列表中，首先是 Visual Studio 2019 中 Git 功能的持续扩展。与以前不同的是，当你使用一个解决方案克隆存储库时，Visual Studio 2019 将在克隆完成后自动加载解决方案。这将节省不少时间。

新版本还更新了用于提交和存储的用户界面，增强了提交的修改体验。有关远程分支的管理也得到了改进，新版本已将所需的功能添加到了分支下拉列表中。另外，现在可以在存储库历史记录中创建一个新的分支提交。

Git 菜单中也添加了几个新命令，以方便使用快捷键访问。包括克隆存储库、查看分支历史记录、在文件资源管理器或命令提示符下打开存储库、远程管理以及 Git 全局存储库设置。

Visual Studio 终端

终端添加了更改字体外观和字号的功能。

移动开发工具

在移动设备方面，XAML Hot Reload 现在更快，并且在进行更改时可以在页面上保持更多状态。由于工具>选项> Xamarin>热重载中的 Changes Only Reload（仅更改重载）设置，现在 XAML 更改不必再刷新整页。预览版中，可随时选择关闭或打开该功能。

此外，Xamarin.Android 的用户界面也有了改进。