游戏业务没落、创始人辞职，昆仑万维何去何从

4月13日，昆仑万维宣布收到周亚辉辞去董事长一职的报告，该职位由CEO王立伟接任。周亚辉作为昆仑万维的创始人，更是知名投资人，曾培养出了至少5家独角兽公司；在他领导下，昆仑万维的投资业务收入一度力压游戏主业。

对昆仑万维而言，如今其游戏业务已逐渐没落，周亚辉的放权意味着其投资业务面临更多不确定性，难免让外界对其未来发展前景产生疑虑。

新款手游被质疑消费情怀，游戏业务逐渐没落

近日，昆仑万维新款手游《仙剑奇侠传移动版》上线。这款有着大IP的手游此前备受期待，上线后却一直反响平平，难见水花。

据介绍，《仙剑奇侠传移动版》是一款重社交、重PK的第一人称MMO手游。以《仙剑奇侠传98柔情版》为蓝本打造，并添加内容完善剧情。不过，据记者了解，这款游戏虽然吸引了一批仙剑粉的注意，但也受到不少吐槽。

有不少玩家反映，该款游戏存在服务器不稳定的状况，譬如经常掉线、难登录等问题，对于总体游戏体验来说，有网友表示，“动画做得不错，但是游戏玩法少见出彩之处，引人氪金的套路很多，主要还是在消费情怀。”

仙剑作为一款传承二十多年的经典游戏，承载着许多人的情怀，因此催生了大量换皮仙剑游戏，导致这一IP过度透支，影响力与口碑逐渐下降。

七麦数据显示，自《仙剑奇侠传移动版》上线以来，其关注度不断下滑。短时间内，凭借仙侠IP获取的较多流量和关注能否维持下去，仍然存疑。

事实上，《仙剑奇侠传移动版》是昆仑万维近几年难得的新游戏。昆仑万维在2018年一直未能获得游戏版号，因此未能有新游戏上线。一直到2019年8月，其进口手游《仙剑奇侠传移动版》的游戏版号才获批。

新手游上线之前，昆仑万维在游戏业务上一直吃老本。据其半年报披露，2019年上半年贡献营收前三位的游戏为《神魔圣域》《死神》《部落冲突》，其中，《部落冲突》国服和《神魔圣域》分别于2015年、2016年上线，《死神》于2018年10月份上线。

《神魔圣域》在2017年的收入为5.61亿，而到了2019年上半年，其收入下滑到了1.43亿。同期，用户数量虽有增加，但月活也下滑明显，2017年第四季度的活跃用户为259万人，而2019年第二季度活跃用户数降至140万人，相比2019年第一季度下滑近56万，付费用户数量也下降了近1.07万人。这些数据均说明这款游戏颓势已现。

老牌的支柱游戏寿命将至，而爆款新游戏难寻，昆仑万维的游戏业务陷入了尴尬的境地。

此外，通过资本并购来的闲徕互娱虽然在2019年上半年贡献了71%的净利润，但以棋牌类游戏起家的闲徕不可避免地承受着监管重压。2019年4月10日，相关部门发文指出，棋牌类游戏一律不受理版号申请。

“棋牌游戏面临着较大监管压力，版号不是最主要的，最主要的还是传统的棋牌风险，最近就有不少关停的地方棋牌，主动和被动的应该都有。”易观游戏分析师廖旭华对蓝鲸TMT记者表示。

尽管昆仑万维将闲徕互娱转变成为社交平台，并且在原有的棋牌游戏平台上增设游戏联运业务、新增网络文学内容，但廖旭华表示，昆仑万维并没有真正地将闲徕互娱做成社交平台，顶多就是在棋牌里面加一些联运H5而已。

周亚辉辞任董事长，投资业务何去何从

从昆仑万维发展轨迹看，其最初靠游戏起家，2015年在深交所挂牌上市，随后通过投资休闲娱乐平台闲徕互娱、LGBT社交平台Grindr、浏览器Opera等，逐渐形成四大业务矩阵——移动游戏平台GameArk、闲徕互娱、社交平台Grindr和投资业务。

其中，同性社交平台Grindr已于今年3月6日，被昆仑集团以约42.15亿元人民币对价转让给SanVicente。根据公告，昆仑万维本次交易预计产生投资收益约31.64亿元人民币。

昆仑万维表示，此次股权转让所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入，公司将继续践行立足互联网核心业务，投资互联网AI（物联网和人工智能）的发展战略。

从其对新战略的描述，不难窥见其对投资业务的看重。

实际上，自2015年起，昆仑万维的投资业务便引发了无数“昆仑万维更像是投资公司”的评论。一时间，时任昆仑万维董事长周亚辉凭借网红投资人的身份风头无两。

据不完全统计，昆仑万维陆续投资了趣店、快看科技、世相科技、如涵控股、在线途游等互联网科技公司，涉及方向包括社交平台、视频直播、电商、新媒体、旅游、漫画等。

而现在，昆仑万维开始投资布局互联网AI领域。周亚辉曾对外表示，昆仑万维未来的重心将是投资互联网3.0 时代，也就是物联网与人工智能的时代。2019年4月，昆仑万维公告以自有资金5000万美元投资Pony AI布局无人驾驶市场，称这是投资人工智能领域的重要举措。

今年3月30日，昆仑万维同华宇天宏联合成立昆仑互联网智能产业投资基金，规模达到30亿元人民币。昆仑万维表示，此次发起设立该投资基金，有利于进一步深化公司在互联网人工智能领域的布局。

昆仑万维董秘在某投资平台上表示，AI从商业化角度来看尚属早期，所以公司会以投资参股的方式进行早期布局。公司于3月2日召开的机构投资者沟通会上明确了公司的长期发展计划，即Opera一直以来都是公司重要的战略资产，公司会择机进一步增持Opera。

无论是从披露的新战略还是从长期发展计划来看，近年昆仑万维的游戏业务发展几乎未被提及，加上其游戏业务暗含隐忧，不禁让人怀疑游戏是否还称得上是主业。

早在2016年，周亚辉曾表示，昆仑万维不会变成投资公司，但会继续做投资。其次，昆仑万维的投资都是偏主业的投资，是与集团整体发展的新战略息息相关的。主业游戏是现金牛，项目众多的互联网金融业务也会带来巨额利润，但这些还很单薄，需要为这些业务的下层做一个海量用户的基础，为此才有了投资工具软件和社区平台的投资行为。

但到今天，昆仑万维的投资收益一翻再翻，游戏业务却难见壮大迹象，可见昆仑并未将其游戏主业放在心上。

而现在主业也快要“离它而去”了。2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，与2015年的1420亿元相比，几近翻了一番。但游戏业竞争日益激烈，在头部效应不断加强的情况下，大多游戏公司发展如逆水行舟不进则退。

仍然号称坚持游戏为主业、不会变成投资公司的昆仑万维，能在这游戏竞技场中呆多久？随着投资人周亚辉的逐步放权，作为上市公司的昆仑万维未来增长潜力在哪里？应引起投资者足够警觉。