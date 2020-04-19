支付宝钻石会员信用卡还款特权变更：当月降级铂金，免费额度 5 万即变 2000 元

IT之家4月19日消息 据IT之家网友反馈，支付宝钻石会员信用卡还款特权即将迎来变更，自2020年04月20日0点起，钻石会员信用卡还款当月降级，还款免费额度即刻降为每月2000元，当月不再享受每月5万元的免费还款额度。若降级前，已经使用超过2000元的额度，降级后不会追补已经减免的服务费。

自2020年04月20日0点起，钻石会员信用卡还款特权将发生变化。变化如下:

钻石会员当月降级，还款免费额度即刻降为每月2000元，当月不再享受每月5万元的免费还款额度。若降级前,已经使用超过2000元的额度，降级后不会追补已经减免的服务费。

后文中举例提及的还款均指信用卡还款，服务费均指信用卡还款服务费，额度均指信用卡免费还款额度。

假设某钻石会员1月10日将降级为铂金会员，情况如下:

【情况1】

1月5日还款5万元，此时免收服务费。

1月12日继续还款，此时:

可用额度=2000元(免费额度)-5万元(已用额度)=负数(可用额度已用完)。

但对于1月5日已享受的免服务费，不进行追补。

可用额度用完后，还款将正常收取服务费。

【情况2】

1月5日还款800元,此时免收服务费

1月12日继续还款1700元。此时:

可用额度=2000元(免费额度)-800元(已用额度)

=1200元。

收费部分=1700元(还款金额)-1200元(可用额度)=500元。这500元将正常收取服务费。

简单来说，收费部分=还款金额-可用额度（免费额度-已用额度）。