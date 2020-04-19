诺基亚 5700 回眸：NOKIA 第二款「扭腰」手机，还推出过《变形金刚》特别版

在大屏触控手机统一江湖之前，音乐手机是手机市场上一个很重要的分类，比如我们之前介绍过的 LG 巧克力音乐手机，还有索尼的 Walkman 系列。它们都把音乐播放作为手机的亮点功能，在那个年代吸引了很多年轻人的目光。

当时手机巨头诺基亚为了对抗索尼的 Walkman 系列，也在 2006 年推出了自己的音乐手机品牌 XpressMusic 系列。首款产品是诺基亚 3250，它独特的「扭腰」设计可玩性十足，很多人就是冲着这点入手了 3250。

诺基亚第二款扭腰手机

我们今天要介绍的是 XpressMusic 系列的另一个经典型号——诺基亚 5700。它的设计继承自前辈 3250，是诺基亚第二款采用扭腰设计的手机。在正常状态下，它的外观和一个普通手机一样，2.2 英寸的屏幕占据了机身正面大约 60% 的面积，在数字键上方是几个功能按键。

诺基亚 5700 使用了一个方向杆来控制上下左右，现在看起来是个有缺陷的设计，常年使用容易落灰，并且易坏，我们手里这款就已经不太好控制。不合理的地方还有正面左右两侧的 home 键和删除键，不仅按压面积小，而且标识放在了按键下方，很容易让人误操作。

扭一扭，变身音乐播放器

将键盘部分向右转动 180 度，它就可以变成一个音乐播放器。三个音乐控制键操作起来清晰简单，替代了之前的数字键盘，屏幕会快速切换到音乐播放器的界面。实际上诺基亚是将播放器永久驻留在了手机后台，所以才能实现这样的无缝切换。

作为一款音乐手机，诺基亚 5700 的音乐播放功能十分强悍。它拥有两个独立的立体声扬声器，扭转到播放器形态后，两个扬声器都位于机身左侧，与音量按键同在一端。诺基亚 5700 外放的声音效果十分不错，如果你愿意的话，还可以在设置中加大音量，当然，这会牺牲一定的音质。

设置中可以按歌手、专辑等分类管理音乐，播放界面长按上一曲/下一曲可以实现快进/快退，和真正的 MP3 播放器操作一致。另外它还支持可视化选项，类似电脑端的音乐播放器。

第二形态：便携相机

诺基亚 5700 的可旋转机身还带来一个好处，就是可以进行多角度的拍摄。摄像头和闪光灯就位于键盘机身的左侧，向左旋转 90 度后，它就可以变成一个便携式的 DV 相机，按播放/暂停键拍摄，上一曲/下一曲的功能这时候变成了变焦操作。

用这个姿势拍照可能需要一段的时间适应，一不小心就会挡住摄像头。虽然独立的拍照键（播放/暂停键）比按确认键方便多了，不过在「变形」后进入设置选项会很麻烦。还有一点比较可惜，就是相机界面的跳转并不像音乐播放器那样快速，需要等待 2 秒左右。

这颗摄像头为 200 万像素，支持 4 倍数码变焦，最高能拍摄 1600*1200 的照片，当然你得导到电脑上看，手机屏幕本身只有 320 *240 像素。

自带三脚架的自拍神器

将键盘向右旋转 90 度，它就变成了一个自拍相机，还可以用来视频通话，《公主小妹》里张韶涵用的就是一款红白色版本的诺基亚 5700。

把手机横置过来还能放在桌子上固定，可旋转机身充当了三脚架的作用。在这个状态下打开视频文件，界面会自动满屏播放，看来诺基亚不仅是在形态上花了心思，软件适配也同时进行了优化。

对了，其实它的相机在不旋转机身的情况下也能正常使用，方向朝向左侧，这个用处可就大了...... 大家可以发挥想象。

音乐和拍照可以说是当时手机上最重要的两个功能，而诺基亚通过一个旋转设计就让手机有了四种不同的形态，不得不说真是创意过剩。作为诺基亚第二款「扭腰」设计的手机，诺基亚 5700 在当时也掀起了一股热潮，他们还和变形金刚合作推出了定制款，也就是我们手上这部全黑的版本。

放到今天，双扬声器和旋转摄像头依然会在智能机上出现，不过在可玩性和设计上再也不像之前那样丰富了，不得不说是一种遗憾。