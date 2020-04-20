谷歌CEO：我们在帮美国普及网络，让更多人在家工作

据外媒报道，最近几周，企业、政府机构以及民众都在向谷歌和YouTube的母公司Alphabet寻求帮助，以应对新型冠状病毒疫情。在与苹果的罕见合作中，该公司正在努力将智能手机变成接触者追踪设备，帮助通知人们是否接触了病毒。超过1000名谷歌员工也自愿参与Alphabet旗下生命科学子公司Verily运营的病毒测试和筛查项目。谷歌及其母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）日前接受《时代》杂志专访，谈及大型科技公司应该在疫情期间承担的角色。

图：谷歌及其母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊

以下为专访摘要：

问：正如许多创新者所说的那样，你认为危机为创新提供了动力，那么当前的新冠疫情也是如此吗？

皮查伊：谷歌是在互联网泡沫破裂之前成立的，当时也正值危机时刻。这启发了我们用创造性方式来解决问题。无论是远程教育还是快递服务，我认为当前时刻都会让人们更有创造力、更超前地思考。

问：Alphabet与其他科技公司之间的合作似乎也在增加，在不同的情况下，这些公司可能是你们的竞争对手。

皮查伊：的确如此。当我与其他科技行业领袖交谈时，我有一种明确的感觉，有许多事情都是比我们所有人想象的更严重问题。我们已经建立了合作协议，例如围绕打击虐待儿童展开的合作。所以，我们在应对新冠病毒疫情时也依赖于这种模式。

问：你最近宣布与苹果合作，为智能手机开发接触者追踪软件，帮助通知人们是否接触了病毒。虽然这项技术可以帮助阻止未来的流行病大爆发，但也引发了对隐私的担忧。你是怎么处理这个问题的？

皮查伊：把隐私放在首位。这款软件取决于用户首先是否同意加入。它完全是透明的，用户可以自己选择是否使用它。在这个项目中，苹果和谷歌不会获得个人身份信息或位置数据。

问：我们现在正在经历世界卫生组织所说的“信息洪流”，即错误信息泛滥，并在网上疯狂传播，与真实新闻难分真假。你如何应对这个问题？

皮查伊：对我来说，支持值得信赖的机构和消息来源始终是至关重要的。在某些方面，现在这更容易了，因为人们对客观上什么是正确的有了共同的感觉。你可以求助于科学家，可以求助于卫生机构，这有助于我们在事实上趋同。

问：在疫情期间，包括谷歌和YouTube在内的主要平台不得不更多地依赖人工智能（AI）来监管内容，特别是人类内容审核人员大多在家工作的时候。这会让不好的信息更容易传播吗？

皮查伊：这种做法是有风险的。但我们也变得更加保守，从某种意义上说，在早期，我们在谷歌和YouTube上优先考虑来自我们所谓权威来源的信息，比如卫生机构、新闻组织等。我们暂时不允许发布与新冠病毒相关的广告，因为我们不确定是否有能力审核这些内容。但是，当我们能够进入更好的在家工作流程时，我们已经把标准调低了，因为这很重要，可以让更多的人有发言权。

问：这场疫情对许多地方新闻机构的打击尤其严重，这可能会让社区无法获得可靠的信息。你在思考Alphabet可以提供帮助的方式吗？

皮查伊：我们正在谋划一些项目，通过捐赠来支持他们，就像我们历史上通过谷歌新闻（Google News）倡议所做的那样。但我们需要在地方层面找出健康、可持续的新闻工作，这还有更多的工作要做。

问：在新冠病毒简报会上，总统曾宣布，谷歌将建立网站帮助人们找到病毒检测地点。随后有报道称，谷歌甚至不知道这个计划，期间发生了什么？

皮查伊：我们已经在努力提供更多关于新冠疫情的信息，包括关于筛查和检测的信息。因此，我们以此为契机进行了密切接触。

问：你担心企业被要求扮演曾经属于政府职能的角色吗？

皮查伊：我认为科技公司的确可以在抗疫方面发挥重要作用，这也是我们希望承担的角色，但我不会因此而得意忘形。这些角色的责任非常明确，这取决于领导应对这场危机的政府和公共卫生组织的需求。

问：根据盖洛普-奈特(Gallup-Knight)最近的一项调查，77%的美国人认为像Alphabet这样的大型科技公司拥有太大的权力。你对此有何感想？

皮查伊：我认为大公司在过去几年里有了很大增长。因此，对他们进行审查并不令人感到意外。这对我来说意味着，作为一家公司，我们必须确保我们在社会上做好事，无论是帮助公司和学校保持联系，还是承诺2.5亿美元的广告捐赠，帮助像世卫组织这样机构传播关于疫情的重要信息。我认为这是我们必须要通过的考验。

问：关于新冠病毒对身体健康的威胁，人们已经做了很多预防工作。你是否也担心由此引发的心理健康危机，特别是在你的员工中？

皮查伊：绝对如此。当我召开全体员工会议或收到员工的电子邮件时，我可以看到有些人正在应对孤独。或者因为家人受到疫情影响，导致他们无法待在一起。我在学校通过我的孩子们也看到了这种情况。虽然我们说这种病毒影响了全人类，但数据显示，它对某些人的影响特别大，比如非裔美国人社区。所以心理健康肯定会成为一个问题。这是我们所有人都必须要帮助解决的问题。

问：你认为这场危机将如何改变我们的工作方式？我们中会有更多人采用远程办公吗？

皮查伊：我认为我们之所以能够在家有效地工作，是因为我们以前曾面对面肩并肩工作过。我们建立了这种工作模式的基础，我们需要在持续合作的基础上建立这样的关系。我认为这是人性的一部分。话虽如此，我们是否可以做得更灵活些呢？绝对可以。当我看到人们的通勤方式和担心给家人带来危险时，我想我们可以提出更好的解决方案。

问：并不是每个人都能使用相同的在家办公技术和互联网服务，这使得某些工人和学生处于严重的劣势。我们如何弥合这一鸿沟？

皮查伊：我们有几个项目正在进行中，包括与加州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)和美国无线运营商T-Mobile合作，将Wi-Fi热点和Chromebook带到加州服务不足的社区和学区。我认为，当美国谈到基础设施时，必须有个明确的计划，为农村地区和服务不足的社区提供宽带和无线连接。

问：是什么给了你希望，让你觉得疫情危机也能带来好处？

皮查伊；集体行动是我们拥有的最强大资源，而且它实际上正在发挥作用。是的，的确存在很多问题，但大多数都可以通过协调解决。我们将来如何预防类似疫情？如何解决气候变化问题？如何解决AI安全问题？所有这些都会让我们以这样或那样的方式走到一起，这让我对未来充满了希望。