谷歌开源 Kotlin 版本 gRPC

谷歌开源了 gRPC-Kotlin/JVM，让开发者可以在 Kotlin 项目中更方便地使用 gRPC，以更简单的方式构建可靠的网络连接服务。

gRPC 是谷歌开源的高性能、通用 RPC 框架，支持多种编程语言，包括 C++、Java、Objective-C、Python、Ruby、Go、C# 与 Node.js 等。gRPC 基于 Protocol Buffers，它面向移动和基于 HTTP/2 标准设计，带来诸如双向流、流控、头部压缩、单 TCP 连接上的多复用请求等特性。这些特性使得其在移动设备上表现更好，更省电且节省空间占用。

谷歌认为，将 gRPC 与世界上第二流行的 JVM 编程语言 Kotlin 结合，开发者可以构建从移动应用程序到云端微服务的一切。此项目构建在 gRPC 的 Java API 之上，提供了对 Kotlin 友好的 gRPC 类，支持 Kotlin 协程。

下面来看一个例子。首先需要一个 proto 定义，这是一个语言无关的服务接口定义：

运行 gRPC Kotlin 生成器之后，能够以协程的形式实现服务：

并从客户端异步调用它：

协程非常适合用于异步编程，而 Kotlin 版本的 gRPC 则使它变得更容易。

开发者如果希望在自己的项目中使用 gRPC Kotlin，需要同时添加生成器和 grpc-java 配置。目前 gRPC Kotlin 仍处于测试阶段，初始版本为 0.1.1 版本。