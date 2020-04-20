疫情冲击下，猫眼娱乐盈利背后的焦虑

在连续亏损六年后，猫眼娱乐终于在2019年迎来了首次年度盈利。财报显示，得益于猫眼娱乐对标阿里大文娱的“全文娱产业”战略转型，其2019年盈利4.6亿元。

但在疫情冲击下，电影院等密闭式娱乐休闲场所无法营业，也让背靠电影产业链的猫眼娱乐陷入困境，刚爬出亏损泥潭，似乎又要陷下去。

猫眼转型背后的“危与机”

成立以来，猫眼娱乐以票务收入为主，营收构成较为单一，基本依靠线下场景来盈利。极光大数据显示，电影演出在线票务App中，用户偏好第一名为阿里“淘票票”，紧随其后的是大麦，第三名才是猫眼。

目前来看，猫眼流量来源于股东腾讯、美团、光线流量倾斜和资金扶持，这导致用户分流后猫眼几乎没有留存在自有App上。据招股书，猫眼娱乐自有渠道月活用户仅5.1%。

为拓宽盈利路径，猫眼不得不寻求转型。在2019年赴港上市时，猫眼娱乐CEO郑志昊宣布调整公司战略目标，由票务平台升级为对标阿里大文娱的综合文娱平台，从产品、数据、营销和资金等领域入手，布局全文娱产业链。

“猫眼产品平台对应娱乐内容，主要依托猫眼宣发系统猫眼通和场馆租赁平台场馆通，前者从电影产业链上游的制作宣发深入，后者从电影产业链下游的院线放映着手”，一位猫眼娱乐人士介绍。

除了在线票务领域面临“淘票票”、“大麦网”两大竞争对手，猫眼所处的文娱产业竞争更为激烈，阿里大文娱、爱奇艺“苹果园生态”、字节跳动等都是猫眼娱乐在战略转型后直面的竞争对手。

郑志昊在战略升级发布会上提出，将联手腾讯启动“腾猫联盟”，打造电影行业宣发体系。有业内人士认为，此举意味着猫眼将与腾讯展开更深度的合作来对标阿里大文娱，而腾讯加入也为猫眼提供可持续发展保障。

从业绩来看，猫眼战略转型已取得一定成效。财报显示，2019年猫眼娱乐营收42.7亿，同比增长13.6%，全年盈利4.6亿；在线票务业务收入由2018年的60.6%下降至54.6%，娱乐内容服务、广告及其他业务收入占比显著提升，分别达到32.7%和13.3%。

不过，在抓住新的发展机遇时，猫眼面临更多挑战。

“多元化内容布局，给猫眼营收增加多种可能，与更多平台产生竞争”，互联网分析师钱皓认为，在线票务市场触及天花板，自有流量占比过低，而文娱产业竞争激烈，猫眼娱乐亟待突破困局。

疫情之下，猫眼娱乐再次盈利难度加大

今年以来，疫情对整个文娱产业冲击巨大。郑志昊公开表示，行业整体有压力，但线下企业由于租金等固定成本原因，压力尤其大。“唇亡齿寒，线下实体企业的生存问题如果不能解决，将对整个文娱产业格局的健康带来巨大影响。”

如今，疫情尚未结束，电影院等密闭式娱乐休闲场所无法营业，对影视行业造成的影响难以估量。对于猫眼来说，其一季度收入势必将面临较大损失，继续保持盈利的难度将加大。

一位业内人士指出，全文娱战略会进一步刺激猫眼的资金需求，并且随着猫眼在电影制作领域的加码，持续盈利或许对猫眼来说并不是件容易的事。

相关资料显示，猫眼娱乐与全国近一万家影院展开合作，在130个城市商圈布局100万个曝光点位。重资本投入下，成本也随之增加。受疫情影响，猫眼娱乐在线下布局的无法开展，也将在财报中体现，据中金公司测算，猫眼2020年收入将同比下降24%，调整后净利润同比下降40%。

除此之外，突然其来的疫情也对其持续盈利产生影响。相关资料显示，猫眼春节档退票金额超2亿元，整体收益也出现下滑。据透镜社报告，疫情期间，猫眼娱乐在线票务和娱乐内容服务（发行宣传和出品）收入几乎降至为0。

疫情下催生出“宅经济”，让院线电影转战网播，成为新趋势，文娱产业新变革或重构传统影视行业格局，将对猫眼带来一定影响。

北京电影学院国家电影智库办公室主任刘正山表示，疫情之后，互联网科技资本与企业将加快对传统影视产业格局的重构，新的电影制作方式、发行与放映模式及盈利模式将不断涌现。

这意味着，文娱产业将迎来重大变革，而票务平台、院线公司等作为文娱产业的关键一环，需要面临全新挑战。

对尚未摆脱流量依赖的猫眼来说，短期内无法像阿里大文娱一样实现各板块协同发展。钱皓认为，“电影行业下行，疫情冲击下的猫眼娱乐能否成功对抗阿里大文娱，再次盈利，还需时间来证明。”