20亿部旧手机无法使用：苹果谷歌的健康码暴露出“数字鸿沟”

市场研究公司Counterpoint Research预计，全球有多达20亿部手机的用户无法使用苹果公司和谷歌公司联合开发的美版“健康码”。该“健康码”将能够追踪用户是否接触过新冠肺炎感染者。

旧手机缺少必要芯片和系统

目前，全球活跃智能机数量预计为35亿部。而这20亿手机用户中包含了许多更为贫困，更年长的人，他们也是最容易感染新冠肺炎的人，暴露出了美版健康码系统内存在的“数字鸿沟”(指不同人群拥有的信息技术差距)。



苹果和谷歌原本希望在保护个人隐私的同时让该系统覆盖到尽可能多的人。调查显示，大多数英国人支持政府使用手机来追踪新冠肺炎患者的密切接触者。

硬件、系统要求

苹果和谷歌正在联手开发这一接触者追踪系统，最快下月发布。然而，该系统需要特定无线芯片和系统，这正是数亿部活跃智能机所缺少的，尤其是那些在5年多以前发布的手机。

美版“健康码”原理

公共卫生机构已经被要求在他们的应用中整合硅谷公司的技术。这些应用将会通知人们是否接触了新冠肺炎患者，并督促他们进行自我隔离。

Counterpoint的分析师称，美版“健康码”使用特殊种类的蓝牙“低功耗”芯片来测量两部手机之间的距离，不会过多消耗手机电量，但是目前全球四分之一的活跃智能机缺少这种芯片。另外15亿人依旧在使用未运行iOS或Android的功能手机。

市场研究公司CCS Insight分析师本·伍德(Ben Wood)表示，“如果你属于弱势群体，只拥有一部旧款手机或者功能手机，你就会错失这一应用(健康码)可能会提供的潜在益处。”

“总体来说，全球有近20亿手机用户将无法受益于这一系统，”Counterpoint分析师尼尔·沙哈(Neil Shah)称，“大部分使用这些不兼容设备的用户来自更容易感染新冠肺炎的低收入阶层或老年人。”

在世界各地，智能机的渗透率和特殊设备的采用率不尽相同。例如英国，英国通信管理局(Ofcom)去年称，大约80%的成年人拥有智能机。然而，CCS Insight分析师伍德预计，只有大约三分之二的成年人拥有可兼容美版“健康码”的手机。

“这还是在英国，一个非常发达的智能机市场，”他表示。“如果是在印度，60%至70%的人会被立即排除在外。”

Counterpoint更为乐观些，他们预计在美国、英国以及日本等发达国家，88%的智能机能够兼容美版“健康码”，而印度会有半数人拥有这种必要手机。