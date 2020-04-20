刘强东卸任 7FRESH 经理一职

4月20日下午消息，天眼查数据显示，近日，7FRESH的运营主体——北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任；此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任；李娅云卸任监事，由檀赛利接任。

北京四季优选信息技术有限公司成立于2017年3月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括供应链管理服务，出租商业用房，经济贸易咨询，销售医疗器械I、II类、家用电器、服装、鞋帽、箱包、体育用品、玩具等，该公司由京东集团的运营主体北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

天眼查数据显示，近期，刘强东密集卸任数十家京东旗下公司高管职位。4月初，其更是卸任了北京京东世纪贸易有限公司的法定代表人、执行董事、总经理。值得注意的是，该公司为京东商城的运营主体，承担了京东集团90%以上的收入，有超过3亿的消费者。

有分析认为，刘强东此举的直接原因可能是在消解明州事件的不良影响。作为国内互联网巨头，京东集团给外界的印象就是“京东只有刘强东，没有二号人物”，京东企业管理中有强烈的“刘强东”烙印。不可否认，京东做强做大与刘强东个人有密不可分的关系，但风险点则在于，其个人私事会对企业发展造成影响。而各种迹象表明，刘强东正试图淡化其个人色彩，开始退居幕后。