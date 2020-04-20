台积电重申 5nm 工艺今年营收预期：预计贡献 10% 营收

4月20日消息，据国外媒体报道，按计划，在7nm工艺量产近两年之后，芯片代工商台积电今年将大规模量产5nm芯片，台积电方面日前也透露，他们的5nm工艺已经量产，良品率也非常可观。

对于5nm工艺，台积电CEO、副董事长魏哲家在1月16日的财报分析师电话会议上曾表示，5nm工艺正按上半年大规模量产的节奏推进，他们预计产能在下半年将快速提升，预计5nm工艺可贡献今年10%的营收。

但受疫情影响，台积电5nm工艺还能否为他们带来今年10%的营收也备受关注，在近期的一季度财报分析师电话会议上，魏哲家也作出了回应。

在会上，魏哲家表示，在移动设备和高性能计算机需求的推动下，他们预计5nm芯片的产能在下半年将快速而平稳的提升，他们重申5nm工艺将贡献今年10%的营收。

值得注意的是，虽然台积电仍预计5nm工艺将贡献今年10%的营收，但在营收规模上能否达到此前的预期还存在变数。

在1月16日的财报分析师电话会议上，魏哲家是透露他们预计不包括存储在内的半导体产品市场今年增长8%，晶圆制造领域增长17%，而在今年一季度的财报分析师电话会议上，魏哲家表示他们预计除存储之外的半导体市场今年可能会有轻微下滑，晶圆制造领域预计是高个位数到低两位数的增长。