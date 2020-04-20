三星 S10/S10+ 国行推送 One UI 2.1 固件更新：动态萌拍、相机新功能、快速分享

IT之家4月20日消息 据IT之家网友反馈，三星S10系列国行手机开始推送One UI 2.1系统固件更新，带来了一系列的新功能，包括动态萌拍，手动编辑功能、增强了面部表情识别能力；相机全新功能，增加了各种菜单、模式和滤镜，前置摄像头以FHD/UHD格式录制60fps视频的模式；相册分组管理相似图片；三星键盘、快速分享、音乐分享、应用安卓定期的安全补丁等。

软件更新包括以下所列功能改善，具体变更可能因您的设备型号、所在国家和服务提供商而异。

●动态萌拍

动态萌拍 更新了多项改进 ,例如增加了手动编辑功能、增强了面部表情识别能力。

※由于动态萌拍更新到了新版本，下次打开动态萌拍应用程序时先前保存的所有动态萌拍都会被删除。

相机全新功能

-增加了各种菜单、模式和滤镜，例如AR区、Al一键多拍、Pro 视频、我的滤镜、自拍色调、夜间延时拍摄，以及使用前置摄像头以FHD/UHD格式录制60fps视频的模式。

●相册

现在会分组管理相似图片,方便轻松查看。

添加了一个功能,即允许将多个不同的相册分组合并为-个组，或将不同分组与相册合并为-个组。

-添加了改良版搜索功能,便于根据照片拍摄时间或地点等信息查找照片。

-添加了快速裁剪功能,便于对高分辨率图片进行局部放大和裁剪操作。

●三星键盘

- 添加了可同时搜索动态萌拍和贴纸等各种项目的功能。

. 增加了文本撤销/恢复功能。(以二指在键盘上向左或右滑动。)

※键盘引擎更改后，如果您使用任何附加的输入语言，请重新下载。

●快速分享

: 使用快速共享功能，即可便捷地与附近的三星设备共享文件。

●音乐分享

.音乐共享功能现在支持您与使用蓝牙音频设备的朋友共享音乐。

●应用安卓定期的安全补丁-提高了设备安全性。

为了更好的使用您的设备，请使您的设备保持更新,