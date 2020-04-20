索尼 Xperia 5 Ⅱ 曝光，下半年发布

IT之家4月20日消息 根据外媒letsgodigital的报道，索尼Xperia 5的后继产品预计将于2020年下半年推出，命名很有可能是Xperia 5 Ⅱ，外媒预计新机比其老款机身更紧凑，性能更强大。

据介绍，索尼Xperia 5 Ⅱ将成为为数不多的机身紧凑且拥有强大处理器的智能手机之一。像Xperia 1 Ⅱ/ Xperia 10 Ⅱ一样，3.5毫米耳机插孔预计也将回归。上图为荷兰设计师Jermaine Smit（ConceptCreator）为LetsGoDigital制作的产品渲染图。

去年12月，LetsGoDigital发布了有关搭载打孔屏的Sony Xperia智能手机的信息，Xperia 1 Ⅱ/ Xperia 10 Ⅱ都没有使用打孔屏，因此外媒认为Xperia 5 Ⅱ将会采用这种设计。

IT之家曾报道，北京时间2月24日下午，索尼发布了旗舰新机Xperia 1 Ⅱ（读作Xperia 1 Mark Ⅱ），命名借鉴了索尼的相机业务。

Xperia 1 Ⅱ搭载了后置三摄像头，都是12MP，对应不同焦段，还有一颗索尼3D iTOF传感器。详细来看，Xperia 1 Ⅱ搭载了一个16mm焦段1200万像素的相机，f/2.2光圈；一个70mm1200万像素传感器，f/2.4光圈；一个24mm1200万像素传感器，f/1.7光圈；最后是一个3D iToF。相机模组结合了索尼的Exmor RS传感器和BIONZ处理器技术，还有Zeiss的光学技术。

配置方面，Xperia 1 Ⅱ搭载了6.5英寸的HDR OLED屏，3,840 x 1,644 分辨率，643ppi，等效90Hz ，比例还是21:9，覆盖大猩猩6代玻璃。



Xperia 1 Ⅱ搭载了骁龙865 处理器，8GB内存，256GB 闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为4,000mAh，支持21W USB-PD 充电，和15W 无线充电。机身的尺寸为166 x 72 x 7.9mm，重量为181g，有黑色和紫色和白色可选。