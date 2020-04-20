哔哩哔哩 B 站 2233 卡免流新增支持网易云音乐、轻视频

IT之家4月20日消息 据B站2233卡官方宣布，B站旗下轻视频、网易云音乐正式加入哔哩哔哩卡免流队列。

IT之家了解到，其中“哔哩哔哩卡”轻视频专属免流量服务需手动激活，“哔哩哔哩卡”网易云音乐专属免流量服务无须激活，用户直接打开APP内【使用2G/3G/4G网络播放/下载】即可使用，享受网易云音乐专属流量免费。

1. 如何激活“轻视频”手机客户端专属免流量服务？

答：“哔哩哔哩卡”轻视频专属免流量服务需手动激活，请根据以下图示激活免流服务。

2. “轻视频”手机客户端专属免流量服务范围是什么？

答：在联通2/3/4G移动网络下，哔哩哔哩卡享受轻视频客户端专属流量免费，专属流量范围如下：

轻视频专属流量范围：观看视频，浏览社区

轻视频不免流范围：

1、第三方图片，广告以及第三方链接；

2、视频内的弹幕功能；

3、拍摄/上传视频。

注意事项：

1、在无线上网卡、移动WIFI、MIFI、平板电脑等设备使用不支持免流量；

2、手机号码作为手机热点使用不支持免流量；

3、使用网络加速器、代理服务器、VPN等工具；

4、需要在WIFI功能关闭下使用免流功能，需避免WIF和移动网络频繁切换导致无法免流；

5、在港、澳、台及国际地区使用轻视频客户端不支持免流。

3. “轻视频”APP有专属免流量提示吗？

答：轻视频没有免流量提示标识。

4. 如何激活“网易云音乐”手机客户端专属免流量服务？

答：“哔哩哔哩卡”网易云音乐专属免流量服务无须激活，用户直接打开APP内【使用2G/3G/4G网络播放/下载】即可使用，享受网易云音乐专属流量免费。

5. “网易云音乐”手机客户端专属免流量服务范围是什么？

答：在联通2/3/4G移动网络下，哔哩哔哩卡享受网易云音乐客户端专属流量免费，专属流量范围如下：

网易云音乐专属流量范围：听音乐、下载音乐、观看视频

网易云音乐不免流范围：

1、第三方图片，广告以及第三方链接；

2、客户端内与直播相关的功能。

注意事项：

1、在无线上网卡、移动WIFI、MIFI、平板电脑等设备使用不支持免流量；

2、手机号码作为手机热点使用不支持免流量；

3、使用网络加速器、代理服务器、VPN等工具；

4、需要在WIFI功能关闭下使用免流功能，需避免WIF和移动网络频繁切换导致无法免流；

5、在港、澳、台及国际地区使用网易云音乐客户端不支持免流；

6、网易云音乐客户端需升级至4.3.1或更高版本，其他版本不支持免流。

6. “网易云音乐”APP有专属免流量提示吗？

答：网易云音乐没有免流量提示标识。