摩托罗拉近期在美国出售了一些颇具竞争力的中端智能手机,这家公司似乎没有停下来的打算,还在计划发布更多的中端机型。

著名的爆料者埃文·布拉斯(Evan Blass)预计,到第二季度末,至少还有另外两款摩托罗拉 One 系列设备将会面世,可能名为 One Fusion和 One Fusion+。从这些名字来看,似乎很难猜出手机的特性或卖点。

有消息指出,One Fusion+ 将配备与 One Hyper 和 One Zoom 相同的 Snapdragon 675 处理器。该芯片组比 Moto G Stylus 和 G Power 内的 665 快,但比即将推出的 LG 天鹅绒搭载的 Snapdragon 765G 要慢。其它配置包括可选 4GB RAM + 64GB ROM 或 6GB RAM + 128GB ROM。后置主摄的规格为 1200 万像素,提供浅蓝和浅棕两种配色,支持双 SIM 卡、但不支持 NFC 功能,而 One Fusion 标准版的规格暂不得而知。

这款设备主打入门级市场,有望于第二季度末在印度和美国市场推出。