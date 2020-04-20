无线快充成标配，我们会告别随身携带的移动电源吗？

随着上周一加 8 系列正式发布，今年上半年各家旗舰产品基本亮相完毕，三星、华为、小米、OPPO、vivo 等厂商都带来了自家各个价位的不同新品，除了宣传更强悍的多摄像头拍照、更流畅的高刷新率屏幕外，有线+无线快速充电技术成为众多新品的卖点。

很多人都听说过一句曾经非常流行的广告语「充电五分钟，通话两小时」，在如今手机厂商已经能做到有线充电 65W、无线充电 40W 的时代，作为手机「续命吊瓶」的充电宝使用场景正在变少，它是否会退出历史舞台？今天极客之选就来和大家聊一聊。

从有线充电到无线充电

随着功能手机向智能手机迅速过渡，以 iPhone 为代表的大屏智能手机对手机续航提出了更苛刻的要求，再加上越来越多手机采用不可拆卸电池设计，因此保持手机的日常续航变得越来越重要，在 2010 年前后手机普遍一天两充甚至更多，充电宝成了人们随身必备物品之一，手机厂商也纷纷推出自家充电宝来争取市场。

图自 MyCharge 官网

差不多是在这个时间点，越来越多厂商意识到在电池技术不能有突破的前提下，延长手机续航最好的办法就是提升充电速度或改善充电体验。于是一方面快速充电开始普及，另一方面无线充电功能开始兴起。

2012 年诺基亚 Lumia 920 就加入了无线充电技术，但由于成本较高，充电速度较慢所以反响并不强烈。直到 2017 年苹果加入 WPC 无线充电联盟后，越来越多手机厂商才开始重视起无线充电技术，而无线充电联盟推行的 Qi 无线充电标准很快成为国内外手机厂商主推的共同标准，这件事为手机无线充电的快速普及做好了基础。

图自华为官网

在短短三年时间里，手机无线充电技术从最初的 5W 提升到了如今的 40W，配件价格也从过去二三百元降到百元以内，这样的快速发展开始让越来越多人感受到其便捷性，充电宝的地位也因此尴尬起来。

快充让充电宝变得很尴尬

手机充电宝曾经的使用场景非常广泛，无论是出差、旅行还是外出活动，你的手机总有电量耗尽却找不到电源的关键时刻，充电宝在这些场景下作用巨大，再加上过去有线充电速度较慢，因此大多数人也会通过「吊瓶」的方式用充电宝充电。

但是这一切伴随近两年越来越快的有线充电和无线充电技术发生了变化，梳理一下从 2017 年到现在手机领域充电最快速度的机器，你就能发现这其中的快速变化。

可以看到从 2017 年开始，手机厂商每一年都在将充电速度进行大幅度升级，无论是有线还是无线充电，都不仅仅能做到「充电五分钟，通话两小时」，甚至充电半小时正常使用多半天都没问题，这在快充没普及之前是很难想象的。

如此快速的充电速度不仅意味着大家在家里只需要刷牙洗脸的功夫就足够带出门使用，更意味着充电宝补充电量的功能不再重要，因为你只需要带上充电器随便找个电源，就能很快让手机「回血」，而即便你找不到电源，如今在外面随处可见的共享充电宝也能帮到你，这让随身带充电宝的必要性变得更低了。

压垮充电宝的最后一根稻草

如今，快充技术的普及让充电宝变得不再重要，越来越多无线充电设备也正成为压在骆驼身上的最后一根稻草。厂商们推出了更多带有无线充电功能的多功能设备，比如宜家带有无线充电功能的台灯，星巴克带无线充电的桌子，无论家里还是公共场所，为电子设备提供的无线充电设备越来越多，一些共享充电宝企业也在研发无线充电功能的产品。

图自宜家官网

另外，厂商们也在瞄准更广阔的未来，希望一次提供多设备的无线充电功能。比如苹果曾在 2018 年秋季发布会上宣传但却因技术原因没能面世的 AirPower，它能够同时为手机、手表、耳机充电。传言称苹果将重启这一项目，一旦突破技术限制，那么「用了就回不去」的无线充电功能将进一步改变大家的生活。

不过说到这里，我们也不必为充电宝的未来担心。如今市面上支持多设备+快充技术的充电宝依然有其价值，方便人们出差旅行，也有一些充电宝支持无线充电功能，在没有电源的情况下，人们依然需要用到充电宝，而当我们不再需要它的那天，也许无线充电已经彻底普及到家家户户了。