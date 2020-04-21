小技巧：Excel这些玩法在Word中竟行不通

在制作一些格式化表格中，我们通常会使用Excel。除了强大的数据计算功能外，Excel中的很多格式化命令也让工作十分轻松。然而……当你跳转回Word之后，却发现原本简简单单的操作，开始变得非常难弄？试了半天才知道，原来Excel中的这些操作，到了Word后需要这么干！

1.数据添加货币符号

Excel做法：

Excel为数据添加货币符号非常简单，首先将要设置的数据选中，右击打开单元格属性，将数字格式修改为“货币”。除了可以添加货币单位外，这个方法也可以任意添加不同国家的货币符号。

▲ Excel中为数据添加货币单位

Word做法：

Word的操作比较麻烦，通常我们都是在数字前，一个个手工插入“￥”（按住Alt键，在小键盘输入0165）。那么遇到大量数据需要添加时，又该怎么办呢？

首先将要修改的数据选中，按下Ctrl+H调出“查找与替换”对话框，然后在查找内容中输入代码“(<[0-9])”，替换为中输入代码“?\1”，最后勾选“更多”→“使用通配符”，点击“全部替换”就可以了。

▲ Word中批量添加货币符号方法

2. 基础运算

Excel做法：

基础运算是Excel的拿手好戏，比方说要计算前面两个单元格的积时，只要输入“=”，再点击两个单元格，插入相应的运算符即可。

▲ Excel中进行基础运算

Word做法：

Word同样是通过公式完成操作，首先将光标定位到单元格内，然后点击“表格工具”→“布局”→“数据”→“公式”，直接将对应的公式输入进去即可“=C2*D2”。

也许你会问，这里的行号列标是如何确定的？很简单，直接数就可以了。和Excel一样，A、B、C……代表列标，1、2、3……代表行号。不过Word并不支持Excel的公式快速复制（智能填充），对付大数据表格不太方便。

▲ Word中也可以进行类似的操作

3. 添加千分位符

Excel做法：

财务上通常会用千分位符来标识数字，Excel处理这类数据也是十分简单，直接将单元格类型修改为“货币”或者“会计专用”就可以了。

▲ Excel为数字添加千分位符

Word做法：

首先选中要修改的数据，Ctrl+H调出“查找与替换”面板，在查找内容中输入代码“([0-9])([0-9]{3})([!][0-9年])”，替换为中输入代码“\1,\2\3”，最后勾选“更多”→“使用通配符”，点击“全部替换”就可以了。不过需要注意的是，这个方法并不适用于表格数据，临时解决方案是在每个表格值后添加一个回车，等替换完成后再将回车删除。总之，很麻烦就对了。

▲ Word中为数字添加千分位符

4. 转换人民币大写

Excel做法：

Excel需要先将要转换的数字选中，然后进入单元格属性，直接点击“特殊”→“中文大写数字”就可以了。

▲ Excel中进行人民币大写转换

Word做法：

首先将要转换的数字选中，然后点击“插入”→“符号”→“编号”，将编号类型修改为“壹,贰,叁…”，确定后数字会自动变成人民币大写样式。不过这个办法只能对付纯数字，如果数据是由公式计算而来的，就不灵了。

▲ Word中进行人民币大写转换

写在最后

以上几个小技巧，是Word编辑中比较常用的。尽管不如Excel方便，但好在还是给我们提供了一些门路。有没有发现，这两款软件的操作逻辑相差这么大？你能相信这是同一家公司的产品么！