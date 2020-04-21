Win10中需要改进的设计盘点

Win10上线已经N多年了，不过在这款全球使用人数最多的操作系统中，依然有着很多令人难受的设计。很多时候，我们都在说苹果大法好、Linux大法好，有时想想还真是有些道理。好吧，今天就和大家列举几个Win10下我忍不了的设计，看一看有没有你心目中的那个。

NO1. 粘滞键

有没有感觉自己玩游戏时，总会被一个“粘滞键”打扰？尤其正在打得火热的时候，那个小框框真的让人十分无语。其实粘滞键的本意，是为了提高日常操作效率，但事实上能用到这项功能的人真的少之又少。其实最完美的一个方案，就是Win10默认关闭快捷键开启粘滞键这项功能，有需要的自己去开就可以了。

这个画面你是不是经常见到

NO2. 关机时必须更新

Win10采用了“Windows即服务”概念，最大改变就是通过更新提供新功能。不过这也导致了Win10的更新特别频繁，比方说，当你某天需要紧急关机时，却发现菜单里只剩下了“更新并重启”和“更新并关机”两组选项，

那么选谁呢？这个问题有点难吧！

关机时必须更新

NO3. 特效到底能关谁？

Win10的UI特效特别消耗资源，于是便有网友想到了Win7时代的方法，将不必要的特效直接关闭。But……事实并非如此简单，Win10的特效可谓是打碎了骨头连着筋。就拿“窗口内的动画控件和元素”和“在最大化和最小化时显示窗口动画”来说，随便关闭哪个，都能大幅提高界面效率。但实际，总会有一些东西让你无法两全其美。

有木有觉得Win10很慢？

比如关闭“窗口内的动画控件和元素”，不仅更换壁纸时的动效没有了，就连开始菜单里的磁贴特效也会一并消失。如果只关闭“在最大化和最小化时显示窗口动画”呢？窗口动画的消失是肯定的，同时也会导致虚拟桌面切换特效一并取消，这里可就不是美观不美观的问题了，而是实实在在地影响到了工作。该怎么选呢？有点难！至少Win7时代我还从未如此为难过。

看到桌面切换动效没？这是由“在最大化和最小化时显示窗口动画”控制的

NO4. “黑夜模式”能不能走点心？

近期各种黑夜模式在网上爆红，尤其像微信这种国民软件，哪怕稍微走偏一点心，也会被网友们口诛笔伐。然而……你们没有注意过Win10的黑夜模式么？真的是没有最烂只有更烂！先不说浏览器、Office这些效率组件，微软甚至连最基本的组件统一都没有完成。举个例子，当你切换成黑夜模式后，是不是想着所有地方都会呈现出酷酷的黑色？但当你手残真的去做了后，就会发现很多地方真的没有完成。于是在你的电脑中，便会看到如下这种奇异的场景。嗯，我不说了，自己慢慢品吧！

这就是Win10所谓的夜间模式，大家尽情吐槽吧！

此外还有资源管理器，尽管已经“成功”暗化，但亮与暗的区别，仅仅就是——背景色！至于它的文字颜色、图标颜色，则完全没有改变。夜晚打开，夺人二目。话说如果微信当初也这么干，估计现在早该被全国人民骂si了。

NO5. 流氓软件撤了，Win10开始接班？

记得前些年，很多厂商为了盈利，都在自己的软件中捆绑各种垃圾软件。不过随着全社会的努力，现在这个问题已经好多了，至少不会像以前那样猖獗了。然而你是不是发现，自己的电脑中仍然会出现一些奇奇怪怪的东东？别以为这次又是某个XX软件偷偷钻进来，其实都是Win10自己的推广工具，什么Sudoku、Candy Crush Soda Saga、Solitaire Collection……，没错！这些你听过或者没听过名字的东东，几乎都是“微软大礼包”中免费赠送的。是不是很惊喜？是不是很意外？可惜，我没有这么好的心情。

这个……这个……，这还是当年的Windows吗？

NO6. 相册！求你别再搞什么回忆录了

和曾经的Win7相比，Win10的很多内置组件都变得更智能了，就拿相册来说，虽然还不能完全替代我的FastStone Image Viewer，但至少比起很多第三方工具还是要强的。But……我想说的是，有些功能能不能多考虑一下用户的使用感受，就拿那个“智能人像”来说，它会自动遍历整块硬盘，从而为每个面孔智能建立相册。于是乎，你那些N年前珍藏在电脑某个角落的照片，就这样轻松地重见天日。最帅的是，它还会通过磁贴直接在开始菜单中翻屏，保证你随时随地都能看到！！！

无语中……

NO7. 暂不支持你所在的区域设置……

嗯，好吧，当你看完了一篇篇有关Win10的心灵鸡汤，并且已经花费九牛二虎之力，把自己的电脑升级成了Win10系统后。这才发现，故事里很多都是骗人的，你看到最多的就是各种“暂不支持你所在的区域设置”。还要我再说什么吗？平心静气就是最好的。

这个提示大家看到很多吧，顺道解释一下为啥是个黑人捏？很不接地气

写在最后

从第一版发布至今，Win10已经走过很长一段路了。然而给人的感觉却依旧像个没头苍蝇一样，乱飞乱撞。尽管日常的更新也挺频繁，但给人的感觉更多还是各种无奈（更新≈Bug？），完全没有更新一台手机系统那样使人兴奋。那么看完这篇文章后，你是否也有类似的感受呢？欢迎补充吧！