法国称苹果iOS的隐私保护阻碍了其新冠病毒接触者跟踪应用的开发

IT之家4月21日消息 在苹果和谷歌开发接新冠病毒接触者跟踪技术之际，法国表示，iOS系统中的一个技术障碍阻碍了其政府新冠病毒接触者追踪应用的正常工作。彭博社报道称，法国希望在5月11日之前部署该应用，并要求苹果公司 "解除目前受阻的技术障碍"。

报道称，当数据从设备移出时，苹果会阻止接触者跟踪应用程序在后台运行蓝牙。这是为了保护用户隐私而设计的，但是法国呼吁苹果改变这项政策。

"我们要求苹果公司解除技术上的障碍，让我们能够开发出一个主权的欧洲健康解决方案，将绑定我们的医疗系统。"法国数字部长塞德里克·奥（Cedric O）在接受彭博社采访时说。他说，部长们已经与苹果公司讨论过他们的担忧，但并没有取得进展。

当彭博社询问时，苹果提到了它与谷歌的原始联合声明，在声明中解释说，新的API将于5月推出，以实现第三方应用程序中的接触者跟踪。

IT之家了解到，两家公司正在推出一种用于合同跟踪的“综合解决方案”，其中包括“应用程序编程接口（API）和操作系统级技术，以帮助实现接触者跟踪。”

不过，法国政府似乎要依靠自己的解决方案，它希望苹果能够介入，取消目前iOS中的隐私保护。目前还不清楚法国的解决方案的更多细节，该政府表示，5月份这款应用上线后，用户将可以自愿下载。

法国国会将在4月28日讨论该应用程序，该应用程序是由负责技术研究的政府机构Inria开发的。成员国将无法决定是否修改其实施方式。用户将自愿下载它，但尚未公开更多详细信息。

值得注意的是，由苹果和谷歌开发的接触追踪技术将只提供给公共卫生部门，而不是App开发商。理论上，法国政府将被纳入其中。眼下的问题似乎是，法国不想等到那些API上线。相反，他们希望使用自己的接触者追踪应用，而苹果iOS的隐私保护成为一个阻碍。

预计随着时间的推移，苹果和谷歌将提供更多关于其接触者追踪技术的开发细节。除了下个月即将推出的API之外，iOS和安卓系统也将在今年晚些时候收到更新，让用户在不安装应用的情况下选择使用接触者追踪技术。