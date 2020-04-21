PHP 7.4.5 发布

PHP 7.4.5 版本现已发布，具体更新内容如下：
Core：
修复了错误#79364（复制空数组时，未指定下一个键）。
修复了错误#78210（无效的 pointer address）。
CURL：
修复了错误#79199（curl_copy_handle() 内存泄漏）。
Date：
修复了错误#79396（DST 跳转期间，DateTime hour 不正确）。
修复了错误#74940（DateTimeZone loose comparison 始终为 true）。
FPM：
实施请求#77062（在 FPM listen.{owner,group} 中允许 numeric [UG]ID）
Iconv：
修复了错误#79200（某些 iconv 功能可 cut Windows-1258）。
OPcache：
修复了错误#79412（Opcache chokes 并在特定脚本上使用 100%CPU）。
Session：
修复了错误#79413（session_create_id() 对于活动会话失败）。
Shmop：
修复了错误#79427（shmop_open() 中的整数溢出）。
SimpleXML：
修复了错误#61597（SXE properties 可能缺少属性和内容）。
SOAP：
修复了错误#79357（缺少任何请求参数时 SOAP 请求段错误）。
Spl：
修复了错误#75673（SplStack::unserialize() behavior）。
修复了错误#79393（空合并运算符因 SplFixedArray 失败）。
Standard：
修复了错误#79330（shell_exec() 在空字节后无提示地被截断）。
修复了错误#79410（如果恰好是 4095 字节且没有换行符，system() 会 swallow 最后一个 chunk）。
修复了错误#79465（OOB Read in urldecode()）（CVE-2020-7067）
Zip：
修复了错误#79296（ZipArchive::open 在空文件上 fail）。
修复了错误#79424（php_zip_glob 在调用 globfree 之后使用 gl_pathc）。