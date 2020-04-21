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PHP 7.4.5 发布

2020/4/21 7:39:47来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

PHP 7.4.5 版本现已发布，具体更新内容如下：

Core：

  • 修复了错误#79364（复制空数组时，未指定下一个键）。

  • 修复了错误#78210（无效的 pointer address）。

CURL：

  • 修复了错误#79199（curl_copy_handle() 内存泄漏）。

Date：

  • 修复了错误#79396（DST 跳转期间，DateTime hour 不正确）。

  • 修复了错误#74940（DateTimeZone loose comparison 始终为 true）。

FPM：

  • 实施请求#77062（在 FPM listen.{owner,group} 中允许 numeric [UG]ID）

Iconv：

  • 修复了错误#79200（某些 iconv 功能可 cut Windows-1258）。

OPcache：

  • 修复了错误#79412（Opcache chokes 并在特定脚本上使用 100%CPU）。

Session：

  • 修复了错误#79413（session_create_id() 对于活动会话失败）。

Shmop：

  • 修复了错误#79427（shmop_open() 中的整数溢出）。

SimpleXML：

  • 修复了错误#61597（SXE properties 可能缺少属性和内容）。

SOAP：

  • 修复了错误#79357（缺少任何请求参数时 SOAP 请求段错误）。

Spl：

  • 修复了错误#75673（SplStack::unserialize() behavior）。

  • 修复了错误#79393（空合并运算符因 SplFixedArray 失败）。

Standard：

  • 修复了错误#79330（shell_exec() 在空字节后无提示地被截断）。

  • 修复了错误#79410（如果恰好是 4095 字节且没有换行符，system() 会 swallow 最后一个 chunk）。

  • 修复了错误#79465（OOB Read in urldecode()）（CVE-2020-7067）

Zip：

  • 修复了错误#79296（ZipArchive::open 在空文件上 fail）。

  • 修复了错误#79424（php_zip_glob 在调用 globfree 之后使用 gl_pathc）。

更新说明：https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_4

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关键词：PHP

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