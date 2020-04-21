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索尼官宣：2020新品电视均支持苹果AirPlay 2和HomeKit

2020/4/21 7:54:43来源：新浪科技作者：于泽责编：远洋评论：

4月21日早间消息，据外媒macrumors报道，索尼官方宣布，2020年新推出的电视产品均支持AirPlay 2和HomeKit。部分机型将在今年支持Apple TV应用，但具体日期暂未确认。

有了“ AirPlay” 2支持，索尼电视将能够与其他“ AirPlay” 2设备互动，例如支持HomePod或“ AirPlay” 2的扬声器，以实现多个音频设备的互动。

‌对于HomeKit‌的支持，可以使Sony TV显示在Home应用中，可以响应Siri语音命令，更加方便地更改音量以及打开和关闭电视。

索尼中国在3月31日以线上的形式召开了2020年春季电视新品发布会，正式公布了新品的详细技术规格和部分价格。其中，最受关注的高端8K液晶新品Z8H将推出85英寸和75英寸两款，上市价格分别为79999元和49999元。

今年的索尼电视新品全部采用最新侧重“沉浸式”体验的设计语言。画质部分全系均搭载的X1图像芯片，高端型号则采用X1旗舰版芯片，全线产品还都支持DOLBY VISION和DOLBY 全景声，高端型号Z8H还支持最新的IMAX Enhanced标准。

针对今年特殊的环境，索尼2020年新品电视在软件层面也全系进行了大幅度升级。例如全系支持AI语音控制、智能投屏、智能家居接入、视频APP随意安装等等，结合最新的原声安卓9.0系统，可以满足用户在AIoT时代对各类智能互联应用的需求。

售价部分，Z8H有85英寸和75英寸两款，上市价格分别为79999元和49999元；X95/80系列4K液晶也更新为X9500H和X8000，售价则从7999元至20999元不等。A8H的价格暂未公布。

对于AirPlay 2和HomeKit的支持，也让索尼电视更加智能，更好的与苹果设备互联互通。

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关键词：索尼

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