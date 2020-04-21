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用户抱怨 Firefox 75占用内存比 Chrome 还高

2020/4/21 8:40:56来源：开源中国作者：局长责编：远洋评论：

一直以来，Chrome 都因为占用内存高而被吐槽是“内存杀手”。相比之下，占用内存较低的 Firefox 成为了不少人的替代方案。然而 Firefox 75 发布后，不少用户表示升级到最新版的 Firefox 比 Chrome 更消耗内存

起因是一名用户在 reddit 发表帖子称他做了一个对比，发现 Firefox 75 比 Chrome 更占用内存。他首先禁用 Firefox 75 扩展，并且不打开任何标签页。与此同时，保持 Chrome 的所有扩展已启用，并且只打开一个标签页。此时两者的内存使用情况如下，Firefox 占用大约 240MB 内存，而 Chrome 占用的内存大约是 100MB。

接着，这名用户启用 Firefox 的扩展，此时它消耗大约 500MB 内存，而 Chrome 在打开相同标签页数量的情况下，内存占用保持在 300-350MB 内。（使用的系统为 Ubuntu 19.10）

回帖中很多用户都表示遇到了同样的情况，有人表示自己用 Firefox 打开 2、3 个标签页就会出现卡顿，而 Chrome 处理同样数量的标签页却十分轻松。还有人提到以为自己的浏览器感染了恶意软件，所以才导致狂吃内存。

还有用户指出，Firefox 确实比 Chrome 更耗内存，但如果两者打开的标签页越多，内存占用的差距就越小。具体来说就是，当打开 4、5 个标签页时，Chrome 占用的内存大多数时候要比 Firefox 低；不过当打开 20~30 个标签页时，Chrome 占用的内存会比 Firefox 更多。听起来 Firefox 像是擅长“马拉松”的浏览器，Chrome 则是“短跑运动员”。

帖子评论出现了 Firefox 开发团队成员的回复，他表示确实会偶尔出现某个版本的 Firefox 比 Chrome 更耗内存的情况。原因是每隔几个月 Mozilla 开发者就会审核 Firefox 的内存使用情况并设法对其进行优化。然后添加新特性，导致内存使用量增加（通常是由于需要大量内存的新安全功能，或者由于尚未优化的原型功能），如此循环前进。

最后，对于 Firefox 占用过多内存的问题，Firefox 团队成员也提供了反馈方式和临时解决方案：

  1. 在新标签页打开about:memory?verbose

  2. 点击 Measure and save...

  3. 将内存报告附加到一个新的 bug 里面

  4. 将about:support信息复制到 bug

如果不想反馈只是想解决内存消耗严重的问题，查看此文档

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关键词：Firefox

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