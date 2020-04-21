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苹果计划在巴西组装iPhone SE 2

2020/4/21 11:42:38来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

苹果上周发布了新款 iPhone SE，该手机现已在 40 多个国家/地区进入订购阶段。尽管巴西还没有发布第一批产品，但是 2020 年的新 iPhone SE 可能会在未来几周内进入巴西，因为 ANATEL（类似 FCC的机构）刚刚发布了产品认证流程的文档。更令人惊讶的是，有证据表明苹果计划在巴西组装新款 iPhone SE。

当苹果宣布推出新的 iPhone SE 时，苹果巴西网站上显示了一些 iPhone 的图片，该图片的背面刻有“IndústriaBrasileira”（“巴西工业”），这些标识通常用于在巴西制造或组装的产品

虽然目前相关信息已经删除，但 ANATEL 仍已在巴西完成了 2020 年 iPhone SE 的认证过程，ANATEL 还提到富士康巴西是该产品的生产单位之一，该公司位于圣保罗的容迪亚伊。

不过，这并不是 iPhone 首次在巴西组装。苹果经常通过巴西富士康组装一些产品，例如 iPhone XR，以降低本地市场的价格。由于 iPhone SE 被认为是入门级型号，因此苹果可能选择再次在巴西进行组装。

巴西对进口产品征收高额关税，其中包括几乎所有苹果设备。因此，有些公司在当地组装过程中进行投资，因为这可以减少销售这些产品而缴纳的税收。

即将在巴西出售的 iPhone SE 型号为 A2296，与欧洲和澳大利亚相同。

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关键词：iPhone SE

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