佳能 EOS R5 更多细节公布：8K RAW 29.97fps录制，全像素双核对焦

IT之家4月21日消息 2月份，佳能宣布正在开发全画幅专微相机EOS R5，新机将搭载新开发的CMOS图像感应器，可实现无裁切8K/30p视频机内录制。今天，佳能在其微信公众号上公布了关于EOS R5的更多信息。

首先，佳能EOS R5支持8K 29.97 fps录制，支持4:2:2 10it Canon Log（H.265）和4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，8K模式支持全像素双核自动对焦，机内录制。

在4K短片方面，佳能EOS R5最高可达119.88fps，支持4:2:2 10it Canon Log（H.265）和4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，4K模式支持全像素双核自动对焦，支持机内录制，外部录制支持4K 59.94fps。

佳能EOS R5支持拍摄8K Raw短片，最高支持29.97fps，支持机内录制，无裁切，支持全像素双核自动对焦。

除此之外，佳能EOS R5还支持五轴机身防抖，双卡槽。



IT之家曾报道，除了EOS R5，佳能还计划在2020年推出9款RF镜头，包括RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、增倍镜RF1.4X和RF2X。