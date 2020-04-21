特斯拉上海正安装全新车身冲压机，准备生产 Model Y

4月21日消息，据外媒报道，特斯拉上海工厂似乎正为生产国产跨界车Model Y做必要准备，包括采用全新车身冲压机以简化生产流程。

特斯拉粉丝WUWA Vision利用无人机抓拍的图像显示，上海工厂一期建筑尾部的车身冲压区域正在扩展。图片显示，车身冲压车间的建设似乎涉及到深挖作业，这表明该地区将容纳新的大型机器，或者至少比现有Model 3生产线上使用的车身冲压机更大的机器。

特斯拉的专利及其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的声明都暗示，新的车身冲压工艺可能彻底改变Model Y在中国的生产。

有趣的是，这台巨大的冲压机似乎建在一期大楼中，而外界普遍认为这座大楼只分配给Model 3。特斯拉没有透露背后的原因，尽管新的冲压机可能也会用于Model 3的生产。

不过，这可能也意味着Model Y会在一期工程中开始生产。这样的战略将允许特斯拉提前开始生产跨界车，尽管上海工厂的二期工程建设仍在进行中。

汽车大神桑迪·门罗(Sandy Munro)最近发现，与Model 3相比，Model Y的铸件更大，车身似乎更精致。有了新的冲压机，特斯拉将能够以更快、更高效的方式生产Model Y。这对特斯拉来说意义非凡，因为马斯克认为Model Y有望成为其迄今销量最高的车型。