阿里上线“核酸检测”，最快24小时内拿到电子报告

4月21日消息，阿里巴巴旗下阿里健康宣布，已在北京、上海、广州等10大城市，推出在线预约新冠核酸检测服务，最快24小时内拿到电子报告。

近期，湖北、北京、河南等多地下发通知，扩大新冠肺炎核酸检测范围。同时，很多企业为便利复工复产和商务出行，也提出检测要求。“应检尽检”“愿检尽检”，成为人员流动和复工复产关键。

鉴于疫情防控呈常态化趋势，阿里健康宣布，联合美年大健康天猫旗舰店、迪安健检天猫旗舰店等，推出在线预约新冠肺炎核酸检测服务。自21日起，北京、杭州、上海、广州、成都、南京、深圳、西安、温州、济南10大城市居民，可以在淘宝或天猫搜索“新冠核酸检测”，在线预约检测，最快一天可获取电子报告。

阿里健康表示，本周内还将有28座城市上线这一服务，包括：东莞、佛山、福州、贵阳、哈尔滨、合肥、嘉兴、金华、昆明、南昌、宁波、青岛、衢州、厦门、绍兴、沈阳、石家庄、苏州、随州、台州、天津、无锡、武汉、新乡、扬州、长沙、郑州、重庆。

目前，部分复工企业工人和商务出行人员跨城出行需要隔离14天，这极大影响了企业运作效率；而通过线上预约检测，“确认健康”的过程将被最短压缩到一天内。因此，更便利的核酸检测不仅让复工更安心，也让复产更高效。