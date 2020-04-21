开挂人生！23 岁毕业、30 岁任 OPPO 副总裁，沈义人正式卸任

提起 OPPO ，几乎所有人都会想起 "充电五分钟，通话两小时" 。

这句洗脑广告语诞生于 2016 年，当时可以说是火遍大街小巷，成为 OPPO 在智能手机产品宣传中的经典之作。实际上，这句广告语正是为 OPPO R9 系列中的 VOOC 闪充功能量身定制的，而推出这句广告语的人，正是 OPPO 长期以来的营销负责人——沈义人。

不过，在最近的一次人事变动中，沈义人卸任了。

沈义人的 OPPO 之路

4 月 20 日，OPPO 在官网宣布了重要的人事任命。

其中，刘列被任命为 OPPO 全球营销总裁，兼任中国区 CMO，全面负责 OPPO 营销工作，并向 OPPO CEO 陈明永汇报。

伴随着这一任命，沈义人也卸任 OPPO 全球营销总裁的职位。

在 OPPO 的官方通告中，沈义人卸任的主要原因是个人健康原因。OPPO 还在通告中感谢沈义人过去一段时间为 OPPO 营销工作所做的努力和辛勤付出，期待沈义人早日归队——言外之意，沈义人未来有可能回归 OPPO。

在微博上，沈义人也在其账号 "自信的眉毛" 上发布声明，称自己因为个人健康原因，未来将休息调养一段时间，并对 OPPO CEO 陈明永（Tony）和伙伴们表示感谢。

而后，OPPO CEO 陈明永也在微博上转发了上述声明，并称 "早日归队"——暗示沈义人仍有可能回归。

沈义人是一名典型的 80 后，他的职业履历在 80 后群体中也是令人歆羡的。

2011 年，从集美大学获得法学学士学位后，沈义人先是加入小米社区，并在 2012 年下半年转做小米市场品牌营销——2013 年，沈义人加入 OPPO。

从 2014 年到 2018 年 6 月，他担任 OPPO 营销策划与管理部部长。在这 4 年时间里，沈义人参与了 OPPO Find 5 和 N1，主导了 N3、R5、R7、R9、R11、R15、Find X 等几乎所有产品的营销推广。

此前那句广为流传的 “充电 5 分钟，通话 2 小时 ”，就是沈义人营销生涯中的经典之作。

2018 年 5 月，沈义人在 OPPO 的人事调整中被任命为 OPPO 助理副总裁，并全面负责中国大陆的市场营销业务，直接向 OPPO CEO 陈明永汇报。

2018 年 10 月，沈义人出席活动，他的 Title 就被调整为 OPPO 副总裁兼中国大陆事业部总裁。对于这一调整，OPPO 表示主要是在于公司走向全球化的需要，立足中国，走向全球——值得一提的是，当时出生于 1988 年的沈义人刚刚 30 岁。

沈义人的晋升过程，某种程度上是 OPPO “大胆启用年轻人” 这个口号的表现。OPPO 副总裁、人力资源与战略部总裁蒋安奕曾表示，OPPO 的员工平均年龄仅为 29 岁，他还在接受采访时表示：

陈总（OPPO CEO 陈明永）就说，一定要大胆启用年轻人，都说有问题，你用都还没用。你在担心什么呢？

然而，2019 年 8 月 16 日，OPPO 宣布架构调整，成立全球销售体系和全球营销体系。其中，OPPO 副总裁、中国大陆事业部总裁沈义人将担任 OPPO 副总裁、全球营销总裁；同时，OPPO 副总裁、海外事业部总裁吴强将担任 OPPO 副总裁、全球销售总裁。

也就是说，从那时候起，OPPO 将全球范围内的销售和营销分开，沈义人不再负责销售，而专注于营销。

如今，沈义人 OPPO 卸任全球销售总裁一职。

2020 年 OPPO 求变，启用 "老人"

沈义人近两年来在 OPPO 的角色变化，其实是 OPPO 近年来业务发展动向的一个缩影。

2018 年 10 月，沈义人被任命为 OPPO 副总裁兼中国大陆事业部总裁——这可以说是沈义人 OPPO 生涯的高光时刻。

实际上，从 2013 年入职 OPPO，沈义人凭借其在营销上的天赋和实际贡献，奠定了自己在 OPPO 的地位。但更重要的是，在数年的营销生涯中，年轻的沈义人为 OPPO 成功打造了一个年轻化的品牌形象。某种程度上，这种年轻化，也是沈义人在 2018 年 10 月被 OPPO 委以中国大陆事业部重任的原因。

但是，在此后 10 个月，沈义人掌管下的 OPPO 中国大陆事业部表现并不出彩。

根据 IDC 发布的国内智能手机市场相关数据，OPPO 在 2018 Q4、2019 Q1 和 2019 Q2 等三个季度的市场份额分别为 19.6%、19.1% 和 18.6%，有逐步下降之趋势。不仅如此，另外，在同比的改变幅度上，OPPO 智能手机业务在这三个季度的增长率分别是 -3%、-4% 和 -13.9%。

这并不是令人满意的成绩。

由此，沈义人在 2019 年 8 月被调整为全球营销总裁，更像是 OPPO 应对中国市场颓势的求变之举。毕竟，从从业经历上来说，沈义人的长处在于市场营销，但具体的销售工作（尤其是线下渠道的销售）更依赖于长期的工作经验和人脉关系——这一点是沈义人不具备的。

相比之下，2006 年加入 OPPO 的吴强，从业经验更为丰富。

雷锋网了解到，吴强曾经负责 OPPO 所有手机产品的营销推广及渠道管理，也曾负责 OPPO 在在中国大陆市场的营销事务，包含代理商体系的建设及管理、零售终端销售管理、手机产品营销推广以及客户服务等工作。

因此，伴随着 OPPO 将国内市场的销售重新纳入到吴强的管理之下，沈义人的负责范围实际上有所缩窄，只剩下营销了。

值得一提的是，在 2019 年，OPPO CEO 陈明永明确表示：

OPPO 的市场策略中不存在严格的海外和中国市场之分，好的产品是全球共同的语言，饭要一口一口吃，每个市场都要深耕，OPPO 要在现有市场做得不错的情况下再顺理成章延伸至下一个市场。

但从 2020 年的情况来看，疫情的全球蔓延不可避免地对 OPPO 产生影响——在现有的疫情防控形势下，已经复工复产的中国市场对于 OPPO 变得尤其重要。

于是，2020 年 4 月 9 日，OPPO 宣布任命副总裁刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设，并表示，OPPO 将持续加强重点区域市场的精细化运营，本次调整将进一步夯实中国市场的战略地位。

雷锋网了解到，刘波是 OPPO 的一名 "老人"，他在 2005 年加入 OPPO，曾经负责产品工程、采购，也曾经担任 OPPO 首席采购官，并且在 2018 年出任新兴移动终端事业部总裁。

在雷锋网看来，刘波的任命，可以看做是 OPPO 对中国市场的加码，也可以看做是 OPPO 为沈义人的正式卸任所做的准备。

而到了 4 月 20 日，伴随着沈义人的正式卸任，刘列开始执掌 OPPO 的营销。

雷锋网了解到，刘列也是陈明永的老部下。他 2004 年跟随陈明永创立 OPPO，从一开始就掌舵品牌，曾任 OPPO 品牌与战略管理部部长，OPPO 品牌总监；而他最为有名的作品之一就是一手促成了 OPPO Find 系列与莱昂纳多的牵手。

可见，沈义人的卸任，也正是 OPPO 在 2020 年重新启用 "老人" 来稳定中国市场基本盘的重要一步棋。

雷锋网(公众号：雷锋网)总结

沈义人的卸任，留下了一个问题：他的下一站会是哪里？

从 OPPO 的官方通告和陈明永的转发语来看，OPPO 并不想传递出 "沈义人已经离开 OPPO" 这样的信息，而是在暗示沈义人目前只是休息，未来有可能回归。而从沈义人自己的告别信来看，他是打算在未来做好数码博主 "自信的眉毛"。

当然，考虑到沈义人此前在小米的社区和品牌营销工作经历，也有网友调侃称，沈义人可能会像前联想副总裁常程那样，离职之后就立即加入小米。

所以，问题来了：沈义人可能加入小米吗？